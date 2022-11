Deutsche Telekom - Topperformer 2022

Mit einem Kursplus von 20 % hat die Deutsche Telekom-Aktie im herausfordernden Investmentjahrgang 2022 bisher die „pole position“ unter den DAX®-Mitgliedern inne. Aktuell macht der Titel zudem gemessen an einem unserer eher defensiven Handelsansätze eine gute Figur. Dieser kombiniert die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“, sodass trendstarke, schwankungsarme Titel selektiert werden. Charttechnisch kommt ein neues 20-Jahres-Hoch bei 19,80 EUR hinzu. Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo könnte zudem der höchste Monatsschlusskurs seit Anfang des Jahrtausends gelingen. Hierfür ist ein Closing oberhalb der Marke von 19,16 EUR notwendig. Als strategischer Kurstreiber dient unverändert die große, untere Umkehr der letzten 20 Jahre (siehe Chart), welche ein langfristiges Kursziel im Bereich von 25 EUR bereithält. Auf dem Weg in diese Region stecken das Hoch vom November 2001 bei 20,84 EUR bzw. das Tief vom Oktober 1998 bei 21,55 EUR wichtige Etappenziele ab. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das Hoch vom Mai 2017 bei 18,14 EUR nicht mehr zu unterschreiten.

Deutsche Telekom (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Telekom

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

