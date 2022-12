DAX® - Durchatmen ist angesagt

Der DAX® schaffte tatsächlich die neunte positive Handelswoche in Serie. Eine derart lange Erfolgsserie gab es zuvor nur fünf Mal seit 1988. Nur einmal – im Jahr 2015 – fiel der Lauf des Aktienbarometers mit zehn positiven Wochen in Folge noch länger aus. Das zeigt wie außergewöhnlich die Erholungsrally seit Anfang Oktober tatsächlich ist. Aufgrund der dynamischen Gegenbewegung der letzten Wochen wird eine Konsolidierung im Dunstkreis der Widerstände bei gut 14.500 Punkten deshalb zusehends wahrscheinlicher. Diese Einschätzung harmoniert gut mit dem gestrigen Innenstab, denn bei einer unterdurchschnittlichen Tagesrange von lediglich gut 110 Punkten verblieben die deutschen Standardwerte innerhalb des Pendants vom vergangenen Freitag. Ein solches Luftholen würde zudem in die saisonale Landschaft passen. Anfang Dezember kommt es an den Aktienmärkten oftmals zu einer „zyklischen Delle“, zumal auch diverse Indikatoren (z. B. RSI, MACD) weiterhin heißgelaufen sind. In diesem Umfeld definieren wir ein Unterschreiten des Tief vom 29. November bei 14.327 Punkten als Signalmarke für eine Konsolidierung. In der kurzen Frist würde dann auch eine kleine Topbildung vorliegen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.