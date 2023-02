Nachhaltige Erholung oder Strohfeuer? Tech-Aktien wieder im Aufwind - n-tv Zertifikate vom 17.02.23

Die #Tech-Werte in den USA sind im vergangenen Jahr unter die Räder gekommen. In den vergangenen Wochen haben sie aber wieder in den Rallymodus geschaltet. Kann das eine nachhaltige Erholung sein? Und wie kann man an möglichen weiteren Kursgewinnen überproportional teilhaben? Raimund Brichta spricht darüber mit Christian Köker von der #HSBC.



