Tech-Riesen analysiert - Jetzt in Microsoft & Co. investieren? | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: Lang ist es her, jetzt ist es wieder soweit - Tobias Kramer und Richy analysieren vier Big Tech Unternehmen und deren Aktien.

Wie der Superbowl, Burggräben und die IKEA-App damit zu tun haben erfährst du in diesem Video. Außerdem gibt es kurze Einblicke in das Thema Discount-Zertifikate.

Was ist deine Lieblings-Tech-Aktie?



Timestamps:

00:00 ► Anmoderation - Dauerkrisen und Zinserhöhung

07:13 ► Microsoft - Die Activision-Blizzard Übernahme

15:48 ► Microsoft - Wolkige Aussichten mit dem Cloud-Geschäft?

20:04 ► Microsoft - Die Chance für Bing? KI in Suchmaschinen

25:23 ► Apple - Lohnt sich die Aktie des wertvollsten Unternehmens?

29:06 ► Apple - Der sinkende Umsatz mit den IPhones

32:15 ► Apple - VR-Brillen und der Super Bowl

35:49 ► Amazon - Weiterhin eine Wachstumsmaschine?

45:09 ► Amazon - Über Burggräben und Brückenbau

48:07 ► Amazon - Schwaches Shopping-Erlebnis und wie es besser geht

51:48 ► Alphabet - Vier "Bets" und deren Perspektiven

57:26 ► Fazit und Abmoderation



