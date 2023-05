Nach der Rallye am Freitag dürfte sich der Dax zum Wochenstart zunächst stabil zeigen. Die Daten zur Industrieproduktion im März fielen schwach aus, das war aber - zumindest in der Tendenz - erwartet worden. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start am Montag ein Plus von 0,01 Prozent auf 15.962 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ähnlich erwartet.

Ob die 16.000-Punkte-Marke im Dax in den Köpfen der Anleger weiter eine zu hohe Hürde darstellt, wird sich zeigen. Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners schließt zwar ein Rekordhoch in absehbarer Zeit nicht aus, verweist er aber zugleich auf die relativ ausgeprägte "Bewegungsarmut" im Leitindex.

Dieser war während der vergangenen vier Wochen gerade einmal in einer Spanne von rund 400 Punkten oder etwas mehr als zwei Prozent geschwankt. Dabei nehme die Skepsis der Anleger zu, je höher die Kurse stiegen. "Es bräuchte jetzt eine ganze Schar an positiven Nachrichten, um auf dem aktuellen Level mehr Käufer anzulocken", konstatierte er.

Unternehmensseitig könnte aus dem Leitindex Dax die Vorzugsaktie von Volkswagen Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Auf der Handelsplattform Tradegate zeigte sie im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag allerdings kaum verändert. Der Autobauer werde die Führung seiner mit Problemen kämpfenden Softwaresparte Cariad entlassen, berichtet der "Business Insider". Die Top-Manager seien von Konzernchef Oliver Blume bereits über ihren bevorstehenden Rauswurf informiert worden, schreibt das Wirtschaftsportal ohne Quellenangabe. Hinzu kommt - laut Interfax - eine Klage des russischen Autobauers GAZ-Gruppe auf Schadenersatz gegen Volkswagen, die in Russland eingereicht worden sei. Allerdings sei das nicht die erste Klage, hieß es weiter. "Diese beiden Nachrichten zusammengenommen dürften sich auf den heutigen Kursverlauf leicht negativ auswirken", sagte ein Händler.

Jungheinrich legte endgültige Quartalszahlen vor, allerdings ohne wesentliche Neuigkeiten. Die im MDax notierte Aktie stieg etwas auf der Handelsplattform Tradegate. Im SDax dagegen bewegten sich die Papiere des Online-Brokers Hypoport nach der Veröffentlichung eines detaillierten Quartalsberichts indes kaum.

Die Anteile des IT-Dienstleisters Adesso dagegen büßten vorbörslich im Vergleich zum Xetra-Schluss deutlich ein. Das ebenfalls im Index der kleineren Werte notierte Unternehmen hatte am Freitagabend sein vorläufiges Zahlenwerk zum ersten Quartal vorgelegt. Mit Ergebnisentwicklung blieb Adesso hinter den Erwartungen zurück. Der Ausblick wurde dennoch beibehalten.

Für Rational im MDax ging es angesichts einer Analystenabstufung vorbörslich auf Tradegate abwärts. Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank kappte sein Anlageurteil nach dem Quartalsbericht des Großküchenausrüsters von "Add" auf "Reduce". Nach den kräftigen Kursgewinnen der Aktie seit September sei diese nun hoch bewertet, nicht zuletzt angesichts der gestiegenen Zinsen, hieß es.

Zudem gab die Deutsche Börse - wie erwartet - bekannt, dass von Mittwoch an die Hochtief-Aktie die des Mobilfunkmastbetreibers Vantage Towers im MDax ersetzen wird. Der Grund ist, dass sich Vantage von der Börse verabschiedet. Im SDax folgt auf den Platz der Hochtief-Aktie das Bahntechnikunternehmen Vossloh.

Wall Street hat sich erholt

Ein überraschend starker US-Arbeitsmarkt im April und eine gute Quartalsbilanz von Apple haben den US-Börsen am Freitag zu einer kräftigen Erholung verholfen. Nach vier verlustreichen Börsentagen im Mai in Folge ging es im frühen Handel mit dem Leitindex Dow Jones Industrial um 1,65 Prozent auf 33.674,38 Punkte nach oben. Damit fiel die Bilanz der ersten Maiwoche mit einem Minus von 1,2 Prozent gleichwohl enttäuschend aus. Der Mai gilt erfahrungsgemäß als schwacher Börsenmonat.

Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 1,85 Prozent auf 4.136,25 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100. stieg sogar um 2,13 Prozent auf 13.259,13 Punkte, er erreichte den höchsten Stand seit August 2022. Hier halfen nicht zuletzt die hohen Kursgewinne des Schwergewichts Apple.

Verluste in Japan, Gewinne in China

Die Börsen Asiens haben zum Wochenstart von einer wieder etwas besseren Stimmung an den Finanzmärkten profitiert. In den USA ließen die Sorgen wegen der Krise einiger Regionalbanken etwas nach und ein solider Arbeitsmarktbericht hatte dort vor dem Wochenende Auftrieb verliehen.

Für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es zuletzt um 0,8 Prozent nach oben. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen stieg um 1,1 Prozent. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel zwar um 0,6 Prozent, allerdings kam die japanische Börse aus einer Feiertagspause zurück, während derer sich die anderen Märkte Asiens durchwachsen entwickelt hatten.

Renten

Bund-Future 136,12 -0,01%

Devisen: Euro startet mit leichten Gewinnen in die Woche

Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die Woche gegangen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1040 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas tiefer auf 1,1014 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten unter anderem auf die deutsche Industrie. Am Morgen legt das Statistische Bundesamt neue Produktionszahlen vor. Am Freitag hatten Auftragsdaten für große Enttäuschung gesorgt. Die Industrie leidet seit einiger Zeit unter einer ganzen Reihe von Problemen, darunter die schwächelnde Nachfrage wegen der trüben Konjunkturaussichten.

Euro/USD 1,1042 +0,22%

USD/Yen 134,76 -0,06%

Euro/Yen 148,80 +0,18%

Ölpreise legen zu Wochenbeginn leicht zu

Die Ölpreise sind zu Beginn der neuen Woche leicht gestiegen. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 75,71 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als vor dem Wochenende. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg um 44 Cent auf 71,78 Dollar.

Seit Jahresbeginn haben die Erdölpreise stark geschwankt, in den vergangenen Wochen sind sie zumeist gefallen. Für Pessimismus sorgen vor allem die vielerorts trüben Konjunkturaussichten. Eine erhebliche Belastung stellen die starken Zinsanhebungen der Notenbanken zur Eindämmung der hohen Inflation dar. Auch aus diesem Grund wird für die weltgrößte Volkswirtschaft USA in diesem Jahr mit einer Rezession gerechnet.

Brent 75,69 +0,38 USD

WTI 71,77 +0,43 USD

Umstufungen von Aktien

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 70 (60) EUR - 'NEUTRAL'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 190 (170) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 175 (160) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 11,30 (11,20) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BEFESA AUF 54,50 (57) EUR - 'BUY'

- WDH/BAADER BANK SENKT RATIONAL AUF 'REDUCE' (ADD) - ZIEL 635 (590) EUR

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 175 (150) EUR - 'HOLD'

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 220 (216) EUR - 'KAUFEN'

- STIFEL HEBT SNOWFLAKE AUF 'BUY' - ZIEL 185 USD

- JPMORGAN HEBT AMERICAN AIRLINES AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 29 (26) USD

- JPMORGAN SENKT SOUTHWEST AIRLINES AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 39 (64) USD

- JPMORGAN SENKT FRONTIER GROUP AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 12 (18) USD

- JPMORGAN HEBT SCOTTS MIRACLE-GRO AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 80 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 2,50 (2,40) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 215 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3,10 (3) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 1,40 (1,50) EUR - 'UNDERPERFORM'

- CITIGROUP HEBT RAIFFEISEN AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 15 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 185 (180) PENCE - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Qbeyond, Q1-Zahlen

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Lotto24, Hauptversammlung

12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen (14.00 Call)

14:00 USA: Berkshire Hathaway, Q1-Zahlen

22:15 USA: Adtran, Q1-Zahlen

22:15 USA: PayPal, Q1-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

NLD: PostNL, Q1-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Industrieproduktion 03/23

08:00 DEU: Einkommensmillionäre in Deutschland, Jahr 2019

08:00 FIN: Handelsbilanz 03/23 (vorläufig)

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 05/23

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 03/23 (endgültig)

Sonstige Termine

09:00 DEU: Deutscher Steuerberaterkongress 2023 u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), Hamburg

09:00 DEU: «Retail-Bankentag 2023» der «Börse-Zeitung» zu Entwicklungen im Privatkundengeschäft, Frankfurt/M.

12:00 DEU: "Diesel-Senat" des BGH verhandelt zu grundsätzlichen Fragen der Haftung von Autobauern für unzulässige Abschalteinrichtungen, Karlsruhe

13:30 DEU: Die Deutsche Bahn AG klagt u.a. gegen das Land Baden-Württemberg wegen der Finanzierung der Mehrkosten für das Projekt Stuttgart 21, Stuttgart

15:00 DEU: Pk Vorstellung OECD-Wirtschaftsbericht und OECD-Umweltprüfbericht für Deutschland 2023 mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesumweltministerin Steffi Lemke und OECD-Generalsekretär Mathias Cormann

13:45 EUR: Pressegespräch der Vertretung der Europäischen Kommission

+ 19.00 Exekutiv-Vizepräsidentin Vestager diskutiert mit Bundeswirtschaftsminister Habeck zum Thema: «Wie gelingt das Zusammenspiel von Staat und Markt?», Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

GBR: Feiertag, Börse geschlossen

Redaktion onvista/dpa-AFX