Die 16.000-Punkte-Marke bleibt weiter im Fokus der Anleger. Nach der Rallye am Freitag hatte sich der Dax zum Wochenstart dicht unter dieser psychologisch wichtigen Hürde gehalten, aber kaum bewegt. An diesem Dienstag stehen nun zahlreiche Quartalsberichte deutscher Unternehmen im Fokus, bevor am Mittwoch Inflationsdaten aus Deutschland und am Nachmittag aus den USA Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ein weiteres Thema bleibt auch der drohende Zahlungsausfall der USA, sollte der Kongress nicht bald die Schuldenobergrenze anheben.

Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Börsenstart ein Plus von 0,06 Prozent auf 15.962 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls kaum verändert erwartet.

„Die Aktienmärkte bleiben seitwärts gerichtet“, schrieben die Experten der Credit Suisse im Nachgang der New Yorker Börsen. Wall Street und Nasdaq hatten am Montag wie der Dax keine klare Richtung gefunden. Seit vier Wochen bewegt sich der deutsche Leitindex bereits in einer Spanne von rund 400 Punkten oder etwas mehr als zwei Prozent. Unter 15.700 Zählern bekommt er Unterstützung, bei 16.000 ist bisher aber Schluss.

Einzelwerte im Überblick

Der Krankenhausbetreiber und Medizinkonzern Fresenius startete überraschend dynamisch in das neue Jahr. Der Umsatz stieg moderat, und obwohl das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis rückläufig war, fiel es dennoch deutlich besser aus als von Analysten erwartet. Im MDax konnten einem Händler zufolge auch die Zahlen der Dialysetochter FMC auf den ersten Blick überzeugen. Die Papiere beider Unternehmen legten vorbörslich zu.

Evonik dagegen gaben auf Tradegate nach. Der Spezialchemiekonzern blickt wegen des Preisdrucks beim Tierfuttereiweiß Methionin sowie bei petrochemischen Standardprodukten etwas vorsichtiger auf die Gewinnentwicklung 2023. Auch K+S verloren vorbörslich, denn auch der Düngerhersteller wurde zurückhaltender für das laufende Jahr. Er senkte seine Prognosespanne für den operativen Gewinn und auch den freien Barmittelzufluss.

Zurückhaltung an der Wall Street

Nach der kräftigen Erholung im Anschluss an den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag haben sich die Anleger an den US-Börsen eine Auszeit gegönnt. Die wichtigsten Aktienindizes bewegten sich am Montag nur wenig. Mit den Inflationsdaten am Mittwoch steht bereits der nächste Höhenpunkt bevor, nachdem in der Vorwoche auch die Leitzinserhöhung der Notenbank Fed erfolgt war.

Der Dow Jones Industrial fiel um 0,17 Prozent auf 33.618,69 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex nach positiver Interpretation der Arbeitsmarktdaten eine viertägige Verlustserie beendet, die ihn um fast vier Prozent von seinem höchsten Stand seit Februar zurückgeworfen hatte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,05 Prozent auf 4.138,12 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,25 Prozent auf 13 291,64 Punkte zu.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es zuletzt um gut ein halbes Prozent nach unten. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen stieg hingegen um knapp ein halbes Prozent. In Japan notierte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel rund ein Prozent im Plus. Verluste gav es ub Südkorea und Australien.

Renten

Bund-Future 135,47 +0,04%

Devisen: Euro fällt wieder unter 1,10 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel nachgegeben und ist wieder unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0990 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1037 Dollar festgesetzt.

Der Euro wurde zuletzt etwas von dem durchweg stärkeren US-Dollar unter Druck gesetzt. Der Kurs liegt aber immer noch an der Marke von 1,10 Dollar, um die er sich in den vergangenen Woche bewegt hat.

Am Dienstag stehen aus Konjunktursicht kaum beachtenswerte Daten auf dem Programm. Aus den Reihen der EZB äußern sich jedoch einige ranghohe Vertreter, darunter Chefvolkswirt Philip Lane und das deutsche Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel.

Euro/USD 1,0988 -0,15%

USD/Yen 135,02 -0,07%

Euro/Yen 148,36 -0,23%

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 76,67 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung fiel um 29 Cent auf 72,87 Dollar.

An den Märkten war von einem Handel in ruhigen Bahnen die Rede. Die zahlreichen Waldbrände in der ölreichen kanadischen Provinz Alberta trafen am Markt zwar auf Gehör, bewegten die Erdölpreise aber zunächst wenig. Belastung kam dagegen von dem stärkeren US-Dollar, der Rohöl für Interessenten aus anderen Währungsgebieten wechselkursbedingt verteuerte und damit deren Nachfrage reduzierte.

Brent 76,71 -0,30 USD

WTI 72,90 -0,26 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NEW WORK AUF 172 (200) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN STARTET DEUTSCHE BÖRSE MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 189 EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 76 (73) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 125 (145) USD - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PAYPAL AUF 103 (102) USD - 'BUY'

- STIFEL SENKT XPO INC AUF 'HOLD' - ZIEL 51 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 153 (150) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 13500 (12400) PENCE - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 160 (130) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SHELL AUF 2850 (3000) PENCE - 'BUY'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,70 (2,60) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR A P MOLLER-MAERSK AUF 9000 (8700) DKK - 'SELL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 148 (144) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN STARTET EURONEXT MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 79 EUR

- JEFFERIES HEBT AENA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 175 (160) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 69 (62) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 6750 (5870) PENCE - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 5000 (4650) PENCE - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3,30 (3,20) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 28 (24) EUR - 'OVERWEIGHT'

- PEEL HUNT HEBT IAG AUF 'BUY' - ZIEL 175 PENCE

- RBC HEBT INTERTEK AUF 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 3900 (3700) PENCE

- RBC HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 14 (12) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR GEBERIT AUF 400 (385) CHF - 'VERKAUFEN'

- WDH/DZ BANK SENKT SHOPIFY AUF 'VERKAUFEN' (HALTEN) - FAIRER WERT 55 (47) USD

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Evonik, Q1-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Adva Optical, Q1-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen (15.30 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen (detailliert) (8.00 Pk)

07:00 DEU: Norma Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: PNE, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Manz, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Elringklinger, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q1-Umsatz

08:00 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung

10:00 DEU: Intershop Communications AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung

10:00 CHE: Kuehne & Nagel, Hauptversammlung

12:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung (online)

12:55 USA: Under Armour, Q1-Zahlen

22:05 USA: AirBnB, Q1-Zahlen

22:30 CHE: Alcon, Q1-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen

FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen

USA: Warner Music Group, Q2-Zahlen

USA: Coty, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

CHN: Handelsbilanz 04/23

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 04/23

08:45 FRA: Handelsbilanz 03/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Negativzinsen bei Schuldscheindarlehen, Karlsruhe

10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Medizintechnologie zu BVMed-Branchenkampagne und Maßnahmenpaket, Berlin

10:30 DEU/FRA: Bundeskanzler Olaf Scholz spricht im EU-Parlament, Straßburg

10:00 DEU: Jahres-Pk Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Vorstellung des Sachverständigenrats-Jahresgutachten 2023 zu Klimawandel und Migration, Berlin

10:30 DEU: Landgericht verhandelt Grundsatzklage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen Facebook-Mutterkonzern Meta, Berlin

11:00 DEU: Online-Pk Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Stuttgart

11:00 DEU: Eröffnung Messe Transport Logistic und Air Cargo Europe, München

+ 11.00 Eröffnung mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP)

11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk von Fairtrade Deutschland, Berlin

12:00 DEU: Online-Pressegespräch Dekabank zu Distributed-Ledger-Technologie (DLT) im Bankbetrieb, Frankfurt/M.

18:00 DEU: Tagung Stiftung Marktwirtschaft zu «Lehren aus den Krisen: Benötigen Deutschland und Europa ein neues Geschäftsmodell? mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Berlin

Redaktion onvista/dpa-AFX