Ethereum Kurs steigt gen 2.000 Dollar – das ist nun wichtig

Krypto-Anleger haben über Pfingsten wieder aufatmen können. Die Aussicht auf den großen Wurf im US-Schuldenstreit entfacht neuen Risikoappetit. Nicht zuletzt behalten Anleger in dieser Woche eine Fülle an Konjunkturdaten im Auge, welche Hinweise auf die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik liefern könnten.

Eine Ether (USD)-Einheit kostet mit 1.909 Dollar im Vergleich zur Vorwoche rund drei Prozent mehr.

US-Schuldenstreit könnte bald beigelegt sein – Restzweifel bleiben bestehen

Die Hoffnung auf den großen Wurf im US-Schuldenstreit hat Anleger dies- und jenseits des Atlantiks wieder aus der Reserve gelockt. Am Wochenende haben US-Präsident Joe Biden und der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, eine Kompromisslösung ausgearbeitet. In trockenen Tüchern ist die Beilegung des Streits über die Anhebung der US-Schuldengrenze allerdings noch nicht. Der Gesetzesentwurf muss nun in beiden Kammern des Kongresses verabschiedet und vom US-Präsidenten unterzeichnet werden, um einen Zahlungsausfall zu verhindern.