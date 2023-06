Dax Vorbörse heute 7. Juni 2023: Dax vorbörslich leicht über 16.000

Der Dax dürfte sich am Mittwoch erneut an der Hürde um 16.000 Punkte versuchen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,05 Prozent auf 16.001 Punkte, nachdem er tags zuvor um 0,2 Prozent gestiegen war. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Mittwochmorgen mit einem Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.

In dieser Woche stehen nach Einschätzung von Experten keine weiteren wichtigen Wirtschaftsdaten mehr an. Die Investoren hielten sich daher vor den US-Inflationszahlen am kommenden Dienstag und der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed in einer Woche zurück, hieß es.

Der Dax trotze weiterhin allen Widrigkeiten und verteidige tapfer seinen Jahresgewinn von rund 15 Prozent, bemerkte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Noch sähen wohl die wenigsten Anleger Gründe für Gewinnmitnahmen. "Offenbar überwiegt bei den meisten der Glaube oder zumindest die Hoffnung, dass es nach dem aktuellen Seitwärtslaufen schon bald weiter nach oben geht." Der Weg aufwärts sei aber wegen der schwachen Konjunkturdaten in den großen Volkswirtschaften steinig.

Die unerwartet schwachen chinesischen Exporte zeigten einmal mehr, wie sehr die Weltwirtschaft aktuell schwächelt; die globalen Handelsvolumina seien so niedrig wie lange nicht, betonte Altmann. Im Mai sackten Chinas Ausfuhren um 7,5 Prozent ab, während sie im Vormonat noch um 8,5 Prozent gestiegen waren. Das überraschend deutliche Nachlassen des Außenhandels weckt neue Sorgen über die erhoffte konjunkturelle Erholung der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft.

US-Börsen am Dienstag nicht in Schwung gekommen

Nach einem verhaltenen Wochenauftakt sind die New Yorker Aktienkurse auch am Dienstag nicht richtig in Schwung gekommen. Die unsicheren Konjunkturperspektiven und der am 14. Juni erwartete Zinsentscheid der US-Notenbank Fed blieben nach der Beilegung des US-Schuldenstreits im Mittelpunkt des Interesses.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit 0,03 Prozent knapp im Plus bei 33.573,28 Punkten. Besser entwickelte sich der marktbreite S&P 500. Er stieg letztlich um 0,24 Prozent auf 4.283,85 Punkte. Positiv auffällig waren im Nebenwerte-Bereich Kurserholungen bei einigen US-Regionalbanken. Der technologielastige Nasdaq 100 war mit 14.558,09 Zähler kaum verändert.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,9 Prozent zu, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai um 0,3 Prozent nachgab.

Renten

Bund-Future 134,59 +0,11%

Devisen: Eurokurs gibt leicht nach

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0685 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0683 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte dürften Anleger Produktionsdaten aus Deutschland im Blick haben. Am Dienstag hatten Auftragsdaten einen schwachen Start der Industrie ins zweite Quartal nahegelegt. Das verarbeitende Gewerbe leidet seit einiger Zeit unter der schwachen Weltkonjunktur.

In den USA werden Zahlen vom Außenhandel und zur Kreditvergabe der Banken erwartet. In Kanada trifft die Notenbank ihre Zinsentscheidung.

Euro/USD 1,0686 -0,06%

USD/Yen 139,33 -0,22%

Euro/Yen 148,88 -0,29%

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 75,79 US-Dollar. Das waren 50 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um 48 Cent auf 71,26 Dollar.

Nach deutlichen Aufschlägen zum Wochenstart tendieren die Erdölpreise mittlerweile wieder schwächer. Belastet werden sie durch anhaltende Sorgen um die globale Konjunkturentwicklung. Am Mittwoch enttäuschten Wirtschaftszahlen aus China einmal mehr. Die Ausfuhren aus der Volksrepublik gingen im Mai kräftig zurück.

Zu Wochenbeginn hatte dagegen eine deutliche Förderkürzung Saudi-Arabiens die Rohölpreise spürbar steigen lassen. Der Effekt war aber nicht nachhaltig. Analysten weisen vor allem darauf hin, dass andere Länder des großen Ölverbunds Opec+ nicht mit eigenen Produktionskürzungen gefolgt seien.^

Brent 75,83 -0,46 USD

WTI 71,33 71,33 USD

