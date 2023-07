Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich für den Dax auch am Mittwoch moderate Verluste ab. Knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator zum Auftakt für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,2 Prozent auf 16.007 Zähler. Bereits seit dem Wochenbeginn bröckeln die Kurse wieder ab, nachdem das Börsenbarometer noch am vergangenen Freitag kraftvoll weit über die Marke von 16.100 Punkten geklettert war. Ohne Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street fehlte es dem Handel zuletzt jedoch an frischem Schwung vor der bald anlaufenden Berichtssaison.

Während derweil auch Asiens Börsen zur Wochenmitte schwächer tendieren, wird für den EuroStoxx 50 ein Minus von 0,3 Prozent erwartet.

Ob die Konjunkturagenda neue Impulse in das Geschehen bringen kann, wird sich zeigen. Zumindest ist der Tagesplan dicht bestückt. Die Credit Suisse hebt hier die aktualisierten Daten der Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone am Vormittag hervor. Die Experten rechnen damit, dass sich das Konjunktur-Barometer im Juni knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten gehalten hat.

Für mögliche Hinweise auf den künftigen Zinskurs dürften sich die Anleger das Sitzungsprotokoll der US-Währungshüter am Abend wohl genauer anschauen. Dieses wird allerdings erst nach dem hiesigen Marktschluss veröffentlicht. Die US-Notenbank Fed hatte im Juni nach zehn Zinsanhebungen in Folge erstmals eine Pause eingelegt, aber zugleich die Türen für eine weitere Straffung in diesem Jahr offen gelassen.

Einzelwerte im Überblick

Auf Unternehmensseite dürfte die Continental-Aktie von einer Kaufempfehlung durch Exane BNP Paribas profitieren. Die Analysten der französischen Investmentbank glauben, dass der Reifenhersteller und Autozulieferer seine Mittelfristziele früher erreichen kann als zunächst gedacht.

Mit Blick auf Evotec könnte ein Auftrag des Verteidigungsministeriums für die US-Tochter die Aktie des Wirkstoffforschers stützen. Für bis zu 74 Millionen Dollar soll das Unternehmen auf monoklonalen Antikörpern beruhende Arzneien gegen bestimmte Pockenviren entwickeln.

Cropenergies stehen derweil nach Quartalszahlen im Mittelpunkt. Trotz eines Absatz-, Umsatz- und Gewinnrückgangs unter anderem wegen niedrigerer Ethanol-Preise bestätigte die Südzucker-Tochter ihre Jahresziele. Dies könnte sich vor dem am Donnerstag anstehenden Bericht der Mutter günstig auf die Stimmung auswirken, sagte ein Händler.

Zudem berichtete Grenke am Morgen über ein wachsendes Neugeschäft, der Leasingspezialist arbeitete im vergangenen Quartal zugleich profitabler. Vorbörslich bescherte das der Aktie bereits klare Kursgewinne.

Kein Handel in den USA wegen Feiertag

Die US-Aktienbörsen blieben am Dienstag wegen eines Feiertags geschlossen.

Verluste in Asien

An den asiatischen Börsen ist es am Mittwoch weiter etwas nach unten gegangen. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 unter anderem wegen fehlender Impulse aus den USA, wo der Handel am Dienstag wegen eines Feiertags geruht hatte, im späten Handel ein halbes Prozent ein. Auch in China und Hongkong ging es nach unten. Der chinesische CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, verlor zuletzt 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong rutschte um rund 1,4 Prozent ab.

Renten

Bund-Future 133,18 -0,01%

Devisen: Euro notiert weiter unter 1,09 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel weiter unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0870 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0895 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf dürften die Marktteilnehmer in Europa vor allem neue Konjunkturindikatoren unter die Lupe nehmen. Es stehen die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global für den Dienstleistungssektor auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage liefert Hinweise auf die wirtschaftliche Lage.

In den USA steht einmal mehr die Geldpolitik im Mittelpunkt. Am Abend veröffentlicht die Zentralbank Federal Reserve die Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung. Mitte Juni hatte die Fed nach vielen und deutlichen Zinsschritten eine Straffungspause eingelegt, zugleich aber eine Fortsetzung ihres Inflationskampfs in Aussicht gestellt. Analysten und Anleger erhoffen sich jetzt konkrete Hinweise auf den geldpolitischen Kurs.

Euro/USD 1,0876 -0,03

USD/Yen 144,51 0,03

Euro/Yen 157,18 0,00

Ölpreise tendieren uneinheitlich vor Opec-Tagung

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel uneinheitlich tendiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 75,94 US-Dollar. Das waren 31 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur August-Lieferung (WTI) stieg dagegen um 1,22 Dollar auf 71,01 Dollar.

Zur Wochenmitte blicken die Marktteilnehmer gespannt nach Wien. Dort findet eine große Tagung des Ölkartells Opec statt, auf der auch der saudi-arabische Energieminister Abdulaziz bin Salman auftreten wird. Saudi-Arabien hatte zu Wochenbeginn seine jüngste Förderkürzung verlängert, Russland hatte zusätzliche Einschnitte verkündet. Die beiden Länder führen den großen Ölverbund Opec+ an, der aus mehr als zwanzig Ländern besteht.

Ziel der Produktionskürzungen ist es, die Erdölpreise zu stabilisieren und bestenfalls steigen zu lassen. Wegen Konjunktursorgen stehen die Preise seit längerem unter Druck, was den Förderländern nicht gefällt. Bisher haben es die Einschnitte aber nicht geschafft, die Rohölpreis nennenswert anzuheben. Verglichen mit Jahresbeginn steht immer noch ein deutliches Minus zu Buche. Saudi-Arabien hat Spekulanten schon mehrfach davor gewarnt, sich gegen die Förderstaaten zu stellen und auf niedrigere Ölpreise zu wetten.

Brent 75,83 -0,42 USD

WTI 70,91 +1,12 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 35 (38) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 190 (188) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 140 (130) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 40 (43) EUR - 'SELL'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 32 (30) CHF - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 185 (175) EUR - 'OVERWEIGHT'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 230 (242) EUR - 'OUTPERFORM'

- JEFFERIES HEBT NESTE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 45 (44) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 3100 (3000) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 10500 (10800) PENCE - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BP AUF 510 (530) PENCE - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR GSK AUF 1525 (1575) PENCE - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 66 (67) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 36 (34) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN STARTET GETLINK MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 19 EUR

- LIBERUM SENKT NAKED WINES AUF 'SELL' - ZIEL 80 PENCE

- MORGAN STANLEY HEBT VOPAK AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 45 EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR BP AUF 550 (650) PENCE - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR SHELL AUF 2800 (2900) PENCE - 'OUTPERFORM'

- RBC STREICHT INDITEX AUS 'TOP 30 GLOBAL IDEAS FOR 2023' - NEU: AB FOODS

- UBS SENKT ADYEN AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 1641 (1600) EUR

- UBS STARTET NEXI MIT 'BUY' - ZIEL 10 EUR

- WDH/ODDO BHF HEBT SOCIETE GENERALE AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL)

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Cropenergies, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG, Hauptversammlung, Berlin

10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: VDA, VdIK, KBA - Kfz-Neuzulassungen 06/23

DEU: thyssenkrupp nucera AG & Co.KGaA, Ende der Zeichnungsfrist

NLD: Ahold Delhaize, außerordentliche Hauptversammlung

Termine Konjunktur

02:30 JPN: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 06/23

08:45 FRA: Industrieproduktion 05/23

09:00 ESP: Industrieproduktion 05/23

09:15 ESP: PMI Dienste 06/23

09:45 ITA: PMI Dienste 06/23

09:50 FRA: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 05/23

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/23

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/23 (endgültig)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll vom 14.6.23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

DEU: 75 Jahre Statistisches Bundesamt und 50 Jahre Bundesinstitut für

Bevölkerungsforschung: "Demokratie braucht Daten - Daten brauchen Demokratie":

Festakt mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser anlässlich der Amtsjubiläen

DEU: L-Bank-Wirtschaftsforum, Offenburg

Diesjähriger Gastredner ist der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz und langjährige Diplomat Botschafter Christoph Heusgen. Er wird zum Thema «Neue Weltordnung - das Konzept von West gegen Ost hat ausgedient» sprechen.

08:30 DEU: Bundesbank-Symposium: «Bankenaufsicht im Dialog», Frankfurt, u. a. mit Reden von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch und Bafin-Präsident Mark Branson

10:00 DEU: Fortsetzung mündliche Verhandlung am Bundesverfassungsgericht über Ausschluss der NPD aus staatlicher Parteienfinanzierung

11:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2023, Dresden

11:00 DEU: Bundeskabinett beschließt voraussichtlich Entwurf für Bundeshaushalt 2024

+ 14.15 Pk Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zum Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2024 und den Finanzplan bis 2027

12:15 DEU: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck besuchen die Charité zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz

13:00 DEU: Bundestag - mit Regierungsbefragung von Bundeskanzler Olaf Scholz

+ 13.00 Regierungsbefragung

+ 15.00 Aktuelle Stunde zum Standort Deutschland

DEU: Sommerfest Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE), Berlin

+ 17.50 Rede Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck

17:00 DEU: «Eurobörsentag 2023» der «Börsen-Zeitung», Frankfurt, u. a. mit Deutsche-Börse-Vorstand Thomas Book

DEU: Sommerfest Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU), Berlin

+ 19.00 Grußwort Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck

