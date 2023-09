Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt geht zum Start in die neue Woche erst einmal weiter. Es herrscht immer noch Unsicherheit, ob die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank den Zinserhöhungskurs im September fortsetzen werden, um die hohe Inflation zu bekämpfen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn am Montag signalisierte der X-Dax für den Leitindex Dax ein Plus von 0,31 Prozent auf 15.889 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde 0,5 Prozent höher erwartet. Insgesamt könnte der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen, da die Wall Street wegen eines Feiertages geschlossen bleibt und daher Impulse aus den USA fehlen.

Weiter Unsicherheit bei der Zinspolitik

Die Zinsunsicherheit - sowie Konjunktursorgen mit Blick auf China - hatten den Dax im August teils deutlich belastet und unter die Marke von 15.500 Punkten gedrückt. Es folgte zwar eine Erholung, die Marke von 16.000 Punkten erwies sich aber bislang als eine zu hohe Hürde.

Die Entscheidungen der großen Zentralbanken seien umso wichtiger, da viele Notenbanken am Scheideweg stünden, ob der Zinszyklus weitergehe oder der Zinsgipfel erreicht sei, erklärten die Devisenexperten der Commerzbank. "Der Markt hofft sicherlich auf 'Butter bei die Fische', wie es in der Geldpolitik konkret weitergeht, nach wochenlangem Hin und Her bei den Erwartungen. Nicht zuletzt auch, um herauszufinden, ob auf die Zyklen nicht bald auch Zinssenkungen folgen könnten, die er schon teilweise einpreist."

Einzelwerte im Überblick

Unter den Einzelwerten hierzulande richtet sich der Blick unter anderem auf die Aktien von Telefonica Deutschland, die von einem positiven Analystenkommentar profitieren könnten. Um etwa 30 Prozent sind die Papiere des Mobilfunkkonzerns gefallen, nach dem 1&1 Anfang August eine Kooperation mit Vodafone angekündigt hatte.

Damit sei das volle Abwärtspotenzial noch nicht einmal abgebildet, schrieb der Experte Usman Ghazi von der Privatbank Berenberg. Eine solche Krise lasse aber unweigerlich Kompromisse suchen mit Blick auf Spektrum-Leasing und eines Umgehens von Huawei, wodurch das schlimmste Szenario einer Halbierung der Dividende vom Tisch sei. Die Aktien von Telefonica Deutschland notierten auf der Handelsplattform Tradegate gut ein Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hatte sich optimistisch zu den Anteilsscheinen des Immobilienkonzerns Vonovia geäußert. Auch diese Papiere gewannen auf Tradegate mehr als ein Prozent.

Leichte Kursgewinne in den USA

Anzeichen für eine Abkühlung des Arbeitsmarktes haben am Freitag die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank untermauert. Den New Yorker Börsen gab das aber keine Impulse mehr. Mit der Kurserholung der vergangenen Tage, die von weiteren schwachen Daten gestützt worden, aber schon am Donnerstag abgeebbt war, war der Arbeitsmarktbericht wohl überwiegend eingepreist. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Freitag mit einem Plus von 0,33 Prozent auf 34.837,71 Punkte.

Freundlicher Wochenstart in Asien

Die Aktienmärkte in Asien sind mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der japanische Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende am Montag 0,5 Prozent. Die Hoffnung auf eine Pause bei den Zinserhöhungen in den USA treibt weiterhin an. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, stieg im späten Handel um rund 1,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte nach dem Feiertag am Freitag um 2,6 Prozent zu.

Renten

Bund-Future 132,12 -0,14%

Devisen: Euro bleibt unter 1,08 US-Dollar

Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter unter der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0785 Dollar und damit kaum mehr als am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,0844 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenauftakt stehen in der Eurozone zum einen Zahlen vom deutschen Außenhandel auf dem Programm. Außerdem veröffentlicht das Institut Sentix sein monatliches Konjunkturbarometer. Aus der EZB will sich unter anderem Präsidentin Christine Lagarde zu Wort melden. In den USA herrscht wegen eines Feiertags überwiegend Ruhe.

Euro/USD 1,0787 0,12

USD/Yen 146,1745 -0,06

Euro/Yen 157,6845 0,02

Ölpreise halten sich bei mehrmonatigen Höchstständen

Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn in der Nähe mehrmonatiger Höchststände gehalten. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 88,59 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg ebenfalls geringfügig auf 85,61 Dollar.

Die Erdölpreise werden derzeit von der Aussicht auf ein anhaltend knappes Angebot getrieben. In der vergangenen Woche hatte Russland angekündigt, zusammen mit anderen Ländern des großen Ölverbunds Opec+ neue Angebotsbeschränkungen zu beschließen. Details sollen in dieser Woche bekannt gegeben werden.

Auf der Nachfrageseite werden die Rohölpreise zusätzlich durch konjunkturelle Hilfen der chinesischen Führung beflügelt. Hinzu kommt die Hoffnung, dass die US-Zentralbank Federal Reserve vor dem Ende ihres Zinsanhebungskurses stehen könnte. Die USA und China sind die beiden größten Ölverbrauchsländer der Welt.

Brent 88,59 0,04 USD

WTI 85,65 0,09 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 1,80 (2,00) EUR

- MORGAN STANLEY HEBT VONOVIA AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 23 (19) EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR YARA AUF 394 (410) NOK - 'HOLD'

- RBC HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 9,25 (8,75) EUR - 'OUTPERFORM'

Termine Unternehmen

10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang im Maschinenbau Juli 2023

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Handelsbilanz 7/23

09:00 CHE: Seco: BIP Q2/23

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 8/23

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 9/23

Sonstige Termine

DEU: Auto- und Verkehrsmesse IAA Mobility in München, Pressetag

Pressekonferenzen von:

09.10 Volkswagen Group

10.10 Continental

10.40 ZF Friedrichshafen AG

11.00 Schaeffler AG

11.00 OPEL

11.20 Robert Bosch

10:30 DEU: Video-Pressegespräch Bundesverband deutscher Banken (BdB): "Studie zu Taxonomieprofil der Wirtschaft und der Rolle der Green Asset Ratio" mit BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff und BdB-Sustainable-Finance-Experte Adrian Schwantes

11:00 DEU: Online-Pressegespräch Deutscher Bauernverband zu drohenden Kürzungen im Bundeshaushalt bei der Gemeinschaftsaufgabe

15:00 DEU: Online-Pk mit Rolf Habben Jansen, Chef der Reederei Hapag-Lloyd

DEU: Fortsetzung der Internationalen Funkausstellung (IFA)

+ 1900 Grußwort des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU)

RUS: Putin empfängt Erdogan im russischen Sotschi

IDN: Treffen der Außenminister der Asean-Staaten in Jakarta

ESP: Informelles Treffen der EU Landwirtschaftsministerinnen und -minister

Hinweis

USA: Feiertag, Börse geschlossen

Redaktion onvista/dpa-AFX