Der Dax dürfte die Verluste vom Dienstag zur Wochenmitte zunächst ausweiten. Eine Stunde vor Handelsbeginn am Mittwoch signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,5 Prozent auf 15.633 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde 0,6 Prozent tiefer erwartet.

Vor den US-Inflationszahlen am Mittwochnachmittag rücken damit beim Dax das Vorwochentief bei 15.577 Punkten und die runde Marke von 15.500 Punkten ins Visier. Nicht weit darunter liegen auch die viel beachteten 200-Tagen-Linien als Gradmesser für den längerfristigen Trend.

Vor allem bei US-Technologiewerten hatten sich am Abend Zinssorgen wieder bemerkbar gemacht. Für die zuletzt stabilisierten Nasdaq-Indizes ging es wieder um gut ein Prozent abwärts.

In den USA sei die Gesamtteuerungsrate in den letzten Monaten deutlich zurückgekommen, was zum Teil auch einem Basiseffekt zugeschrieben werden könne, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Im August dürfte die Inflation aber vor allem wegen der gestiegenen Ölpreise zulegen.

Die Markterwartung belaufe sich auf 3,6 Prozent nach 3,2 Prozent im Juli. Mit einer Überraschung nach oben rechnen die Experten derweil nicht. Zudem gilt es ihnen zufolge zu berücksichtigen, dass die Entwicklung auf den Vorstufen darauf hoffen lasse, dass der abwärts gerichtete Trend in den kommenden Monaten wieder Fahrt aufnehmen wird.

Einzelaktien im Fokus

Unter den Einzelwerten hierzulande dürften die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) von einem positiven Analystenkommentar profitieren. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Anteilsscheine von FMC knapp zwei Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Dienstag. Mit dem rund 20-prozentigen Kursrückgang seit Juli preisten die Aktien des Dialysespezialisten wohl schon ein Wachstum des US-Dialysemarktes ein, das längerfristig unter den Raten der Vergangenheit liegen dürfte, schrieb der Fachmann Graham Doyle von der Schweizer Großbank UBS.

Die Aktien von Bayer fielen auf Tradegate um zwei Prozent. Die US-Bank JPMorgan gab den Papieren des Agrarchemie- und Pharmakonzerns den Status "Negative Catalyst Watch". Analyst Richard Vosser verleiht damit seiner kurzfristig skeptischen Kursprognose Ausdruck. Er rechnet 2024 nur mit einem geringen Wachstum, die Markterwartungen hält er für zu hoch.

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 legte detaillierte Halbjahreszahlen vor und äußerte sich zur Umsatzentwicklung in diesem Jahr. Die Anteilsscheine fielen auf Tradegate um fast drei Prozent.

Das Ende als Hauptsponsor des Fußballclubs Manchester United ab nächster Saison (2024/25) wird sich positiv auf die Profitabilität des Softwareanbieters Teamviewer auswirken. Dessen Papiere zogen auf Tradegate um fast fünf Prozent an.

USA: Indizes auf Richtungssuche - Erhohlung wieder abgegeben

Die Richtungssuche an den US-Börsen geht weiter. Nach Erholungsgewinnen zum Wochenstart ging es am Dienstag wieder abwärts. Dabei hielt sich der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial weitgehend stabil. Er wurde gestützt von Kursgewinnen der US-Banken und der Ölaktie Chevron. Der Dow, dem zeitweise der Dreh ins Plus gelang, schloss 0,05 Prozent schwächer bei 34.645,99 Punkten.

Der marktbreite S&P 500 sank um 0,57 Prozent auf 4.461,90 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,11 Prozent auf 15.289,74 Zähler abwärts, womit seine Vortagesgewinne wieder fast ausradiert wurden. Am Montag hatte nicht zuletzt der Kurssprung der Tesla -Aktie nach einer positiven Studie von Morgan Stanley für ein Plus von 1,2 Prozent gesorgt.

Asien: Angst vor Teuerung in den USA - Anleger zeigen sich nervös

Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch nervös gezeigt. Vor den um 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit erwarteten Daten zu den US-Verbraucherpreisen und US-Realeinkommen wollten sie keine größeren Risiken eingehen. Nicht wenige scheinen durchaus mit einer negativen Inflationsüberraschung zu rechnen. Da könnte die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche den Leitzins doch noch einmal anheben.

Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, sowie der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong fielen moderat. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor Handelsschluss leicht im Minus.

Renten

Bund-Future 130,41 -0,14%

Devisen: Euro liegt weiterhin stabil bei 1,07 USD

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel stabil über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0750 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0713 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen in den USA wichtige Konjunkturzahlen auf dem Programm. Die Regierung veröffentlicht neue Inflationszahlen. Zwar dürfte der allgemeine Preisauftrieb im August zugelegt haben. Die von der US-Zentralbank Fed besonders beäugte Kernteuerung (ohne Energie und Lebensmittel) dürfte aber gefallen sein.

Die US-Notenbank trifft in der kommenden Woche ihre nächste Zinsentscheidung. An den Märkten wird zunächst keine weitere Anhebung erwartet. Seit März 2022 hat sich die Federal Reserve mit kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation gestemmt. Ihren weiteren Kurs macht sie allerdings abhängig von der konjunkturellen Entwicklung.

Euro/USD 1,0750 -0,04%

USD/Yen 147,38 0,20%

Euro/Yen 158,44 0,17%

Ölpreise weiterhin hoch - OPEC plant Angebotsdefizit

Die Ölpreise haben sich am Mittwochmorgen in der Nähe ihrer am Vortag markierten Zehn-Monats-Hochs gehalten. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 92,31 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg um 27 Cent auf 89,11 Dollar.

Schon seit einigen Tagen markieren die Ölpreise immer neue Höchststände seit vergangenen November. Hintergrund ist das knappe Angebot großer Förderländer. Saudi-Arabien und Russland halten seit längerem ihre Lieferungen knapp. Offizielle Linie ist, den Markt damit im Gleichgewicht zu halten. Neue Zahlen des Ölkartells Opec nähren daran aber Zweifel.

Am Vortag hatte die Opec bekannt gegeben, für das vierte Quartal ein Angebotsdefizit von täglich mehr als drei Millionen Barrel zu erwarten. Es wäre das größte Defizit seit mindestens einem Jahrzehnt. Die US-Regierungsinstitution EIA rechnet bisher mit einem deutlich geringeren Defizit. An diesem Mittwoch will die Internationale Energieagentur neue Zahlen veröffentlichen.

Brent 92,21 +0,15 USD

WTI 89,04 +0,21 USD

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS STARTET KNORR-BREMSE MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 45 EUR

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR 1&1 AUF 30 (38) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 85 (80) EUR 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 47 (55) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SETZT BAYER AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

UBS HEBT FMC AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 40,50 (42) EUR

UBS HEBT FORD AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 15 (11) USD

UBS HEBT ZIEL FÜR TESLA AUF 290 (270) USD - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SENKT ORACLE AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 100 (112) USD

BARCLAYS STARTET ALSTOM MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 16,50 EUR

BERENBERG STARTET EUROGROUP LAMINATIONS MIT 'BUY' - ZIEL 7 EUR

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 3500 (3600) PENCE - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 3170 (3100) PENCE - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WHITBREAD AUF 4600 (4400) PENCE - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT KINGSPAN AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 80 (84) EUR

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CRH AUF 61 (62) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SETZT BUZZI UNICEM UND ROCKWOOL AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

JPMORGAN SETZT PEARSON UND TF1 AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

JPMORGAN SETZT WHITBREAD AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

MS HEBT MARKS & SPENCER AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 280 (244) PENCE

PEEL HUNT HEBT COSTAIN GROUP AUF 'BUY' (ADD)

RBC HEBT CVS GROUP AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 1900 (2200) PENCE

WDH/CITIGROUP HEBT BOLIDEN AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 330 SEK

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Fraport Verkehrszahlen 8/23

07:30 ESP: Inditex, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahreszahlen (detailliert)

10:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung

USA: Moderna, Research and Development Day

Termine Konjunktur

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 9/23

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/23

08:00 GBR: BIP 7/23

08:00 GBR: Industrieproduktion 7/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 7/23

08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/23

10:00 FRA: IEA Öl-Monatsbericht 9/23

11:00 EUR: Industrieproduktion 7/23

14:30 USA: Verbraucherpreise 8/23

14:30 USA: Realeinkommen 8/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

09:00 DEU: Jahrestagung "Regionale Transformation Gestalten 2023" u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

11:00 DEU: Pk und Internationaler Medientag beim Motorsägen- und Gartengerätehersteller Stihl, Waiblingen

onvista Redaktion/dpa-AFX