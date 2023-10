- Der Dax hat sich vorbörslich leicht erholt. - Der Ölpreis und die Renditen von US-Anleihen sind ebenfalls leicht gesunken. - Moderate Töne von Fed-Mitgliedern lassen wieder auf eine Zinspause hoffen.

Der Dax steuert nach dem schwachen Wochenstart am Dienstag auf eine Erholung zu. Trotz der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der Hamas signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator einen Kursanstieg um 0,7 Prozent auf 15.239 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex den positiven Vorgaben aus Übersee folgen und die Scharte vom Vortag mehr als auswetzen. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Dienstagmorgen ähnlich klar im Plus erwartet.

Die US-Börsen hatten am Montag dem neu aufgeflammten Nahost-Konflikt getrotzt, und auch an den asiatischen Handelsplätzen überwogen zuletzt die Gewinne. Zudem gaben die US-Anleiherenditen ebenso wieder etwas nach wie die Ölpreise. Dem Markt helfen laut Börsianern moderate Töne von US-Notenbankern, die auf eine neuerliche Zinspause in den Vereinigten Staaten hoffen ließen. Ab dem Nachmittag werden die Reden weiterer Mitglieder der US-Notenbank Fed erwartet.

Einzelwerte im Überblick

Am deutschen Aktienmarkt ist die Nachrichtenlage zunächst übersichtlich. Den Papieren des Technologiekonzerns Kontron könnten zwei Aufträge aus der Luftfahrtbranche mit einem Gesamtvolumen von 100 Mio. EUR Auftrieb geben. Dies entspreche immerhin rund acht Prozent des derzeitigen Jahresumsatzes, merkte ein Händler an. Das im Nebenwerte-Index SDax gelistete Unternehmen wird ab 2024 wesentliche Komponenten eines satellitengestützten Unterhaltungs- und Kommunikationssystems (IFEC) in Flugzeugen mehrerer Fluggesellschaften installieren. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Aktien vorbörslich 3,5 Prozent.

Für die Bayer-Aktie zeichnet nach den jüngsten Kursverlusten mit plus 1,5 Prozent eine Stabilisierung ab. Die Bank HSBC hat die Aktien des Agrarchemie- und Pharmakonzerns von „Reduce“ auf „Hold“ hochgestuft.

Wall Street mit Gewinnen

Die US-Börsen sind am Montag auf ihrem Erholungspfad geblieben. Die Unsicherheit im frühen Handel angesichts des Angriffs der islamistischen Hamas auf Israel wich im Verlauf aus dem Markt, die wichtigsten Indizes schlossen letztlich im Plus. Papiere aus dem Öl- und Rüstungssektor waren gefragt, jene von Fluggesellschaften hatten das Nachsehen.

Dow Jones : plus 0,59 Prozent auf 33.604 Punkte

: plus 0,59 Prozent auf 33.604 Punkte S&P 500 : plus 0,63 Prozent auf 4.335 Punkte

: plus 0,63 Prozent auf 4.335 Punkte Nasdaq 100: plus 0,4 Prozent auf 15.047 Punkte

Japan und Hongkong im Plus, China im Minus

In Asien haben die Aktienmärkte in Japan und Hongkong deutlich zugelegt, während es in China leicht nach unten ging.

Nikkei 225 : plus 2,47 Prozent auf 31.761 Punkte

: plus 2,47 Prozent auf 31.761 Punkte Hang Seng : plus 1,1 Prozent auf 17.709 Punkte

: plus 1,1 Prozent auf 17.709 Punkte CSI 300: minus 0,62 Prozent auf 3.662 Punkte

Renten

Bund-Future 129,39 -0,05%

Devisen: Euro stabil - Israelischer Schekel leicht erholt

Der Euro hat sich nach seinen leichten Vortagesverlusten recht stabil gehalten. Im frühen Handel am Dienstag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0564 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0531 (Freitag: 1,0563) Dollar festgesetzt.

Nach dem US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag bleibe die Unsicherheit über den wirtschaftlichen Ausblick erhöht und der Devisenmarkt müsse mal wieder hoffen, dass die nächsten Datenveröffentlichungen ein wenig mehr Klarheit bringen, schrieb Analystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank. Die nächsten wichtigen Wirtschaftsnachrichten stünden auch schon am Donnerstag an. Dann werden die US-Verbraucherpreise für September veröffentlicht.

Die Landeswährung Israels, der Schekel, konnte sich nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn leicht erholen. Die Lage im Nahen Osten bleibt aber sehr angespannt. Nach den verheerenden Angriffen von Hamas-Terroristen auf Israel mehren sich Anzeichen für eine bevorstehende Bodenoffensive Israels im Gazastreifen.

EUR / USD : minus 0,05 Prozent auf 1,0562

: minus 0,05 Prozent auf 1,0562 USD / JPY: plus 0,13 Prozent auf 148,70

plus 0,13 Prozent auf 148,70 EUR / JPY: plus 0,07 Prozent auf 157,06

Ölpreise nach Kurssprung zu Wochenbeginn leicht unter Druck

Der schwere Angriff der islamistischen Hamas auf Israel hatte die Ölpreise am Montag in die Höhe schnellen lassen. Die Lage im Nahen Osten bleibt auch am Dienstag sehr angespannt. Mittlerweile mehren sich Anzeichen für eine bevorstehende Bodenoffensive Israels im Gazastreifen. Israel ordnete die komplette Abriegelung des nur 40 Kilometer langen und sechs bis zwölf Kilometer breiten Gebietes an, während die Armee 300.000 Reservisten mobilisiert.

Zwar spielt Israel für die weltweite Ölversorgung nur eine begrenzte Rolle, doch droht der Konflikt sowohl die USA als auch den Iran zu verwickeln. Jede Vergeltungsmaßnahme gegen die Regierung in Teheran, die die Hamas unterstützt, könnte die Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus gefährden. Diese ist eine wichtige Verbindung, durch die ein Großteil des weltweiten Rohöls transportiert wird und mit deren Schließung die iranische Regierung zuvor gedroht hatte. Der Iran bestritt, an dem Angriff beteiligt zu sein.

Nordseesorte Brent: minus 0,34 USD auf 87,81 USD

Brent: minus 0,34 USD auf 87,81 USD Sorte WTI: minus 0,40 USD auf 85,98 USD

Termine Unternehmen

07:30 DEU: About You, Q2-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz)

12:00 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Q3-Zahlen

18:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung

DEU: Daimler Truck stellt batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw vor

USA: United Airlines, Sustainability Investor Event

USA: HP Inc., Capital Markets Day

Termine Konjunktur

01:50 JPN: Leistungsbilanz 08/23

08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 8/23

10:00 ITA: Industrieproduktion 08/23

15:00 USA: IWF, Weltwirtschaftsausblick

16:00 DEU: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 08/23

Sonstige Termine

10:00 DEU: 22. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung

+ 1715 Rede Bundeskanzler Olaf Scholz

DEU: Deutsche Wärmekonferenz «#connectingheat 2023» des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH), Berlin

+ 18.00 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

Redaktion onvista/dpa-AFX