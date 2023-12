Mit dem Signal für wohl etwa drei Zinssenkungen 2024 hat die US-Notenbank Fed die Hoffnungen der Anleger erfüllt. Der Dax reagiert am Donnerstag entsprechend positiv und jagt weiter auf die runde Marke von 17.000 Punkten zu.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den Leitindex ein Plus von 1,2 Prozent auf 16.964 Punkte. Seine Jahresendrally seit dem Zwischentief im Oktober würde er damit auf rund 16 Prozent ausbauen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Donnerstag ebenfalls mit einem Zuwachs von 1,2 Prozent erwartet.

Die Notenbanker seien den Vorstellungen der Finanzmärkte gefolgt, die bereits sinkende Zinsen eingepreist haben. Die neue Wirtschaftsprognose der Fed deutet aber darauf hin, dass im kommenden Jahr die Zinsen sogar stärker gesenkt werden als bisher prognostiziert.

Die einfache Botschaft der Fed-Sitzung lautet: In Anbetracht merklich gefallener Inflationsraten bedarf es keiner Leitzinsen von über 5 Prozent mehr.

Für Aktien-Anleger sind das gute Nachrichten. Aktien werden gegenüber festverzinslichen Papieren wieder attraktiver. Kredite werden günstiger, Unternehmen können sich deshalb leichter finanzieren, Investitionen werden erschwinglicher. In New York hatten auf die Fed-Aussagen am Vortag die Anleger bereits begeistert reagiert, der Dow Jones Industrial erreichte ein Rekordhoch.

Einzelwerte im Überblick

Am deutschen Aktienmarkt steht am Donnerstag einmal mehr der Wirkstoffforscher Morphosys im Blick, diesmal mit einer Kapitalerhöhung. Insgesamt seien gut 3,4 Millionen Aktien bei institutionellen Anlegern zum Preis von 30 Euro pro Stück platziert worden, teilte das Unternehmen mit. Für den Kurs ging es vorbörslich auf Tradegate entsprechend bergab, das Minus belief sich auf rund 13 Prozent zum Xetra-Schluss.

Eine Partnerschaft zwischen dem Wirkstoffforscher Evotec und der Charité Berlin verhalf den Evotec-Papieren zu einem vorbörslichen Plus von 1,2 Prozent auf Tradegate. Es geht dabei um eine Erweiterung der molekularen Patientendatenbank für Autoimmunerkrankungen.

Mit einem vorbörslichen Kursgewinn von zweieinhalb Prozent feierten die Anleger von Borussia Dortmund den Gruppensieg in der Champions-League. Ein Unentschieden gegen Paris St. Germain hatte am Vorabend dafür gereicht.

Der Motorenbauer Deutz will einige Aktivitäten vom Antriebssystem- und Großmotorenbauer Rolls Royce Power Systems übernehmen. Diverse Industriemotoren sollen künftig von Deutz vertrieben und gewartet werden, wie es hieß. Der voraussichtliche Kaufpreis liege im höheren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Deutz-Aktien legten vorbörslich auf Tradegate um fünf Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss zu. Der Kaufpreis scheine ein Schnäppchen zu sein, sagte ein Händler.

Dow Jones über 37.000 Punkte: Rekordhoch

Die Perspektive deutlich sinkender Leitzinsen hat den Dow Jones am Mittwoch auf ein Rekordhoch getrieben. Der bekannteste Wall-Street-Index übersprang zudem erstmals die Hürde von 37.000 Punkten. Seit seiner Rally nach dem Zwischentief Ende Oktober hat der Dow nun etwas mehr als 14 Prozent hinzugewonnen. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von knapp 12 Prozent zu Buche.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA im kommenden Jahr sorgte insgesamt aber auch in Fernost für etwas Rückenwind.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 32.686 -0,73 Prozent Hang Seng 16.372 +0,89 Prozent CSI 300 3.352 -0,50 Prozent

Renten

Anleihenart Kurs Veränderung Bund-Futures 136,64 +0,23 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,1565 -0,58 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,945 -2,20 Prozent

Devisen: Euro notiert vor EZB-Entscheidung bei 1,09 US-Dollar

Profitiert hat der Euro von Kursverlusten des Dollar. Die US-Währung wurde durch die Aussicht auf niedrigere Zinsen in den USA belastet. Am Mittwochabend hatte die US-Zentralbank Fed ihre Leitzinsen zwar stabil gehalten. Für kommendes Jahr deuten sich aber Zinssenkungen an. Der Euro hat dadurch mehr als einen Cent an Wert gewonnen.

Am Donnerstag folgen weitere Notenbanken mit Zinsbeschlüssen. In Frankfurt entscheidet die EZB über ihre geldpolitische Linie. Wie in den USA werden stabile Leitzinsen erwartet. Allerdings stellt sich auch für die europäischen Währungshüter die Frage, wie es im kommenden Jahr weitergeht. An den Finanzmärkten werden derzeit kräftige Zinssenkungen erwartet, weil die Inflation sinkt und die Konjunktur schwächelt.

Neben der EZB entscheiden die Zentralbanken Großbritanniens, der Schweiz und Norwegens über ihre Geldpolitik. Es werden jeweils stabile Leitzinsen erwartet.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0898 +0,16 Prozent USD / JPY 141,53 -1,00 Prozent EUR / JPY 154,25 -0,85 Prozent

Ölpreise bleiben auf Erholungskurs

Für Entlastung sorgte am Erdölmarkt die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA. Am Mittwochabend hatte die US-Zentralbank Federal Reserve ihre Leitzinsen unverändert gelassen, zugleich aber Signale für Zinssenkungen im kommenden Jahr gesendet. Von niedrigeren Zinsen dürfte die Konjunktur der Vereinigten Staaten und damit die Rohölnachfrage in der größten Volkswirtschaft der Welt profitieren.

Dennoch bleibt die Lage am Ölmarkt fragil. Die Preise notierten derzeit nur leicht über ihren halbjährigen Tiefständen. Für Preisbelastung sorgt unter anderem ein wachsendes Angebot aus den USA. Daneben hat der große Ölverbund Opec+ zuletzt für Verwirrung gesorgt, weil er zusätzliche Förderkürzungen als freiwillig bezeichnet hat. Unter Marktteilnehmern hat das die Frage aufgeworfen, inwieweit die Kürzungen auch umgesetzt werden.

Sorte Preis Veränderung Brent 74,66 USD +0,40 USD WTI 69,80 USD +0,33 USD

Umstufungen von Aktien

- JPMORGAN: TOP-UTILITIES FÜR 2024 RWE, ENEL, SSE

- UBS SENKT ZIEL FÜR DÜRR AUF 22,50 (33) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ADOBE SYSTEMS AUF 700 (660) USD - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR PFIZER AUF 32 (37) USD - 'BUY'

- RBC HEBT ZIEL FÜR NIKE AUF 127 (120) USD - 'OUTPERFORM'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 34 (32) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- CITIGROUP SENKT PUBLICIS AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 90 (100) EUR

- CITIGROUP SENKT WOLTERS KLUWER AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 112,50 (116) EUR

- JEFFERIES HEBT AMS-OSRAM AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 2,70 (4,60) CHF

- JPMORGAN HEBT COMPASS GROUP AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 2500 (2200) PENCE

- JPMORGAN HEBT ELIOR AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 3 (2,30) EUR

- JPMORGAN HEBT MARSTONS AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 58 (54) PENCE

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR EDENRED AUF 72 (69) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 16300 (15700) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT SEVERN TRENT AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 2450 (2400) P

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BRITISH AMERICAN TOBACCO AUF 2700 (2900) P - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1225 (1275) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR WHITBREAD AUF 4200 (4600) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT 888 HOLDINGS AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN SETZT AB FOODS AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN SETZT COMPASS GROUP AUF 'ANALYST FOCUS LIST'

- JPMORGAN SETZT EDENRED AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN STREICHT WHITBREAD AUS 'ANALYST FOCUS LIST'

- SOCGEN HEBT CREDIT AGRICOLE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 13,50 (12,20) EUR

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Bertrandt, Jahreszahlen

07:30 DEU: MVV Energie AG, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

10:00 DEU: Metro, Pressekonferenz

10:30 DEU: Gasspeicherverband Ines, Online-Pk zur Gasversorgung im Winter 2023/24, Berlin

12:00 DEU: TUI Sommerprogramm-Präsentation 2024, Berlin

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Singulus, Hauptversammlung

USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 12/23

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 10/23

05:30 JPN: Industrieproduktion 10/23 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/23

07:00 FIN: Verbraucherpreise 11/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/23

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 11/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/23 (endgültig)

09:00 DEU: DIW Konjunkturprognose Winter 2023

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid (10.00 h Pk, Bern)

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt 12/23

10:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 10/23

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:30 DEU: ifo-Konjunkturprognose Winter 2023

11:00 DEU: RWI-Konjunkturprognose

11:00 FRA: OECD, Wirtschaftsausblick

12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/23

13:00 DEU: IWH, Konjunkturprognose zum Winter 2023/2024

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 11/23

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/23

16:00 USA: Lagerbestände 10/23

Redaktion onvista/dpa-AFX