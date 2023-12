Den letzten, verkürzten Handelstag des starken Börsenjahres 2023 dürfte der Dax gemächlich angehen. Die US-Börsen bleiben zugleich eine Stütze.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Start am Freitag signalisiert der X-Dax für den Dax ein kleines Plus von 0,2 Prozent auf 16.727 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird ebenfalls 0,2 Prozent höher erwartet. Mit einem Gewinn von bislang rund 20 Prozent für den deutschen und 19 Prozent für den Eurozonen-Leitindex haben beide ein ereignisreiches, aber auch einträgliches Jahr hinter sich, wobei die Leitzinsentwicklung das prägendste Thema war.

Erwartungen in puncto bald wieder sinkender Leitzinsen hatten die Börsen dies- und jenseits des Atlantiks in den zurückliegenden Wochen befeuert und auf Rekordhöhen getrieben. In den vergangenen Tagen war dem Dax dann allerdings die Luft ausgegangen, während in New York auch noch am Vorabend neue Bestmarken erreicht wurden, bevor die US-Börsen den Handel dann kaum verändert beendeten.

Im neuen Jahr stehe der Realitätscheck für die Jahresendrallys am Aktien- und Rentenmarkt an, schrieb Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. „Dann muss sich zeigen, wie sehr die Börsianer zum Jahresstart ins Risiko gehen. Und ob sie wirklich bereit sind, auf den aktuellen Kursniveaus auch größere Summen zu investieren.“

Kursbewegende Nachrichten zu Einzelwerten in den großen Indizes am deutschen Markt gibt es keine. Am letzten Handelstag des Jahres wird auch ein geringes Handelsvolumen erwartet. Der Xetra-Handel endet an diesem Freitag bereits 14 Uhr.

Wall Street kaum verändert

Die US-Aktienmärkte haben sich am vorletzten Handelstag des Jahres nur wenig bewegt und letztlich keine klare Richtung eingeschlagen. Wie schon in den vergangenen Tagen lief der Handel ruhig und mit geringen Börsenumsätzen. Frische US-Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Notierungen.

Asiens Börsen durchwachsen

Die Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt um 0,35 Prozent. Hier waren Anleger schon tags zuvor positiv gestimmt. Nach einem tristen Börsenjahr 2023 hoffen sie auf Besserung.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 33.464 -0,22 Prozent Hang Seng 17.008 -0,20 Prozent CSI 300 3.426 +0,35 Prozent

Renten

Anleihenart Kurs Veränderung Bund-Future 138,09 -0,07 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 1,9435 +0,15 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,841 -0,26 Prozent

Devisen: Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert

Am Donnerstag war der Euro zeitweise bis auf 1,1139 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Juli. Im späten Donnerstaghandel rutschte der Kurs allerdings wieder unter 1,11 Dollar. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenreaktion im Devisenhandel. Weil nur vergleichsweise wenige Anleger kurz vor dem Jahresende aktiv sind, bleiben die Handelsvolumina gering und es kann zu ungewöhnlich starken Kursbewegungen kommen.

Kurz vor dem Jahresende stehen zudem nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag könnten Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den USA für Impulse im Devisenhandel sorgen.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1062 -0,03 Prozent USD / JPY 141,37 +/- 0,00 Prozent EUR / JPY 156,42 -0,01 Prozent

Ölpreise stoppen vorerst Talfahrt - Preisrückgang auf Jahressicht

Im frühen Handel konnten sich die Notierungen am Ölmarkt stabilisieren, nachdem sie zuvor deutlich unter Druck gestanden hatten. In der letzten Handelswoche des Jahres hat sich Rohöl aus der Nordsee um mehr als vier Dollar und US-Öl um mehr als drei Dollar je Barrel verbilligt. Selbst ein unerwartet deutlicher Rückgang der Ölreserven in den USA konnte den Ölpreisen keinen Auftrieb verleihen.

Auch auf Jahressicht ging es mit den Ölpreisen nach unten. Anfang 2023 hatte ein Fass Brent-Öl aus der Nordsee noch etwa 85 Dollar gekostet. Der Beginn des Kriegs im Nahen Osten hatte den Brent-Preis Anfang Oktober zwar bis in die Nähe der Marke von 100 Dollar steigen lassen. Dann setzte aber eine Trendwende ein.

Sorte Kurs Veränderung Brent 77,54 USD +0,39 USD WTI 72,02 USD +0,25 USD

Umstufungen von Aktien

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 440 (415) USD - 'BUY'

Termine Unternehmen

keine Termine

Termine Konjunktur

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 11/23

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 12/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/23 (vorläufig)

09:00 AUT: Erzeugerpreise 11/23

10:30 PRT: Verbraucherpreise 12/23 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/23

17:00 RUS: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung)

Hinweis

KOR: Feiertag, Börse geschlossen

DEU: Börse bis 14.00 h, GBR bis 13.30 h, US-Anleihenmarkt bis 20.00 h

Redaktion onvista/dpa-AFX