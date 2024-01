Teilweise enttäuschende Quartalszahlen von US-Tech-Konzernen dürften am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte für einen zähen Handelsauftakt sorgen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex am Mittwoch eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,2 Prozent auf 16.938 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls mit einem Rückgang von 0,2 Prozent erwartet.

Die nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalsberichte des Chip-Produzenten AMD und der Google-Muttergesellschaft Alphabet kamen bei den Anlegern im nachbörslichen Handel nicht gut an. Die AMD-Aktie sackte um 6,5 Prozent ab und Alphabet um 5,8 Prozent. Auch die Resultate von Microsoft entfachten unter Investoren keine Begeisterung.

Heute Abend Zinsentscheid der Fed

Wie es an den Börsen weitergeht, hängt nun voraussichtlich von der Fed ab. Anleger erhoffen sich von der Zinsentscheidung am Abend auch Aufschluss über den weiteren geldpolitischen Pfad der Notenbank. Die an den Finanzmärkten heiß diskutierte Frage ist, wann die Fed erstmals nach längerer Zeit wieder die Zinsen senkt und wie viele Zinssenkungen es in diesem Jahr geben wird.

Einzelwerte

Unter den Einzelwerten dürften die Anteilsscheine von Atoss nach Quartalszahlen des Softwarespezialisten ihren jüngsten Rekordlauf fortsetzen. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 1,4 Prozent. Atoss steigerte den Umsatz im Schlussquartal um ein Drittel und den operativen Gewinn um gut zwei Drittel. Die Werte fielen besser aus als von Experten gedacht. Zudem soll die Dividende von 2,83 Euro je Aktie auf 3,37 Euro steigen. Ein Händler sprach am Morgen von einem sehr soliden Zahlenwerk.

Ansonsten könnten Analysten-Umstufungen für Bewegung bei einigen Werten sorgen. So senkte die Citigroup ihre bisherige Empfehlung für die Aktien der Deutschen Bank von „Buy“ auf „Neutral“ und das Kursziel von 14,00 auf 13,40 Euro.

Dow Jones und S&P 500 mit neuen Rekordhochs

Mit kleinen Schritten haben der Dow Jones und der S&P 500 am Dienstag erneut Rekordstände erklommen. Von echtem Auftrieb konnte jedoch keine Rede sein. Die Anleger sind vorsichtig.

Nachbörslich berichteten mit Microsoft und Alphabet zwei Giganten unter den US-Konzernen über ihr abgelaufenes Quartal. Zudem steht zur Wochenmitte die ebenfalls stark beachtete Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Von den dazugehörigen Kommentaren versprechen sich die Marktteilnehmer wegweisende Signale für die in diesem Jahr erwarteten Zinssenkungsschritte.

Gewinne in Japan, Verluste in China

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei schloss leicht höher. Die chinesischen Börsen schwächelten hingegen nach tristen Konjunkturdaten. So blieb die Stimmung in den Chefetagen von Chinas produzierenden Unternehmen auch im Januar trüb.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 Hang Seng CSI 300

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 135,07 +0,13 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,267 +1,30 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,023 -0,84 Prozent

Devisen: Euro gibt vor US-Zinsentscheid etwas nach

Zur Wochenmitte steht an den Finanzmärkten die Zinssitzung der US-Zentralbank Fed im Mittelpunkt. Am Abend gibt der geldpolitische Ausschuss FOMC seine Beschlüsse bekannt. Es wird fest damit gerechnet, dass die Währungshüter an ihrer straffen Geldpolitik zunächst festhalten werden. Angesichts der deutlich gefallenen Inflation wird für dieses Jahr jedoch mit deutlichen Zinssenkungen gerechnet. Fachleute und Anleger warten gespannt auf konkretere Hinweise darauf.

Zuvor werden in Europa wichtige Konjunkturdaten erwartet. In Deutschland und Frankreich stehen Inflationszahlen auf dem Programm, die für die Geldpolitik der EZB von Bedeutung sind. In den USA werden am Nachmittag Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet, die ebenfalls Einfluss auf die US-Geldpolitik nehmen könnten.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0820 -0,23 Prozent USD / JPY 147,74 +0,08 Prozent EUR / JPY 159,85 -0,15 Prozent

Ölpreise geben vor US-Zinsentscheid leicht nach

Leichten Druck auf die Erdölpreise übte der stärkere amerikanische Dollar aus. Er verteuert den in der US-Währung gehandelten Rohstoff für Anleger aus anderen Währungsräumen. Das dämpft in der Regel die Nachfrage und lässt die Ölpreise sinken.

Wichtigstes Thema am Markt bleiben die Spannungen im Nahen Osten. Nachdem unlängst drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff in Jordanien ums Leben gekommen sind, steht die Reaktion noch aus. Die USA machen von Iran unterstützte Milizen für den Angriff verantwortlich, der Iran weist jede Verantwortung von sich.

Am Abend blicken die Investoren auf die US-Geldpolitik. In Washington gibt die Zentralbank Federal Reserve ihre Zinsentscheidung bekannt. Es wird vorerst nicht mit größeren Änderungen gerechnet, allerdings könnten Bemerkungen zum künftigen Kurs fallen. Wegen der deutlich rückläufigen Inflation werden für dieses Jahr kräftige Zinssenkungen erwartet. Über den Dollarkurs und die allgemeine Wirtschaftsentwicklung hat die Fed-Politik auch Auswirkungen auf den Erdölmarkt.

Sorte Kurs Veränderung Brent 82,67 USD -0,20 USD WTI 77,62 USD -0,20 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 38,50 (39,00) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 36 (37) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR STABILUS AUF 88 (80) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 127 (130) EUR - 'HOLD'

- CITIGROUP SENKT DEUTSCHE BANK AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 13,40 (14,00) EUR

- EXANE BNP SENKT RATIONAL AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 690 (660) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 34,30 (30,40) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 33 (28) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT QIAGEN AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)

- WDH/HSBC HEBT TAG IMMOBILIEN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 14,5 (11) EUR

- WDH/RBC SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 86 (87) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR GENERAL MOTORS AUF 54 (52) USD - 'OUTPERFORM'

- WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR PFIZER AUF 32 (33) USD - 'KAUFEN'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COCA-COLA AUF 64 (62) USD - 'OVERWEIGHT'

- UBS HEBT ZIEL FÜR GENERAL MOTORS AUF 46 (44) USD - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 175 (170) USD - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR UPS AUF 160 (165) USD - 'NEUTRAL'

- RBC HEBT ZIEL FÜR MICROSOFT AUF 450 (415) USD - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR AMD AUF 140 (120) USD - 'MARKET-PERFORM'

- UBS SENKT ZIEL FÜR AMD AUF 205 (220) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 10,10 (10,00) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 3550 (3730) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- GOLDMAN SENKT HARBOUR ENERGY AUF 'SELL' (BUY) - ZIEL 260 (300) PENCE

- HSBC SENKT BBVA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 9,40 EUR

- JEFFERIES HEBT UCB AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 104 (79) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2900 (3000) PENCE - 'HOLD'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 3200 (3500) PENCE - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 10,85 (10,10) EUR - 'BUY'

- WDH/JEFFERIES HEBT ELEMENTIS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 170 (110) PENCE

- WDH/JEFFERIES HEBT SPIRAX-SARCO AUF 'HOLD' (UNDERP.) - ZIEL 9740 (7775) PENCE

- WDH/JEFFERIES HEBT XP POWER AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1640 (2210) PENCE

- WDH/JEFFERIES SENKT AB DYN. AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 1500 (1220) PENCE

- WDH/JEFFERIES SENKT MORGAN ADVANCED MAT. AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 315 (400) P.

- WDH/JEFFERIES SENKT VICTREX AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 1190 (1420) PENCE

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 10,60 (10,10) EUR - 'OVERWEIGHT'

Termine Unternehmen

02:00 KOR: Samsung Electronics, Jahreszahlen (detailliert)

06:50 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen (9.30 h Pk, 14.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen

07:30 DEU: Vaillant, Jahreszahlen

07:30 NLD: KPN, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Cliq Digital, vorläufige Jahreszahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q4-Zahlen

07:30 NOR: DNB ASA, Jahreszahlen

08:00 GBR: Glaxosmithkline, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen (detailliert)

10:30 DEU: Schott AG Bilanz-Pk, Mainz

13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen

14:00 USA: Mastercard, Q4-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: KSB, Q4-Zahlen

SWE: SKF, Jahreszahlen

USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

Redaktion onvista/dpa-AFX