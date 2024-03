Am deutschen Aktienmarkt rückt am Mittwoch die runde Marke von 18.000 Punkten für den Dax in den Fokus. Anschub liefern die US-Börsen, die in den letzten Handelsstunden am Vorabend, ungeachtet der überraschenden Beschleunigung des Preisauftriebs in den USA im Februar, frischen Auftrieb erhalten hatten. Zudem könnte auch die Berichtssaison Impulse liefern. Charttechniker Martin Utschneider von der Finanzethos GmbH ist jedenfalls bereits vor dem Handelsstart überzeugt: „Der Dax schreibt heute Geschichte.“

Rund eine Stunde vor dem Auftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 17.996 Punkte. Die Rekordrally könnte also weiterlaufen. Tags zuvor hatte sich der Dax bis auf 27 Punkte der runden Marke genähert und damit ein weitere Bestmarke erklommen.

„Der DAX wird heute mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die 18.000 überschreiten“, ist Utschneider überzeugt und auch Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sieht den „Dax zurück in der Erfolgsspur“. Besonders auffallend sei, dass die Gewinne am Vortag mit einem überdurchschnittlich hohen Handelsvolumen einhergegangen seien, hob Altmann hervor. „Die Stimmung bleibt positiv. Im Moment reicht es schon, dass bei den ganz großen Zahlen wie der US-Inflationsrate gestern eine negative Überraschung ausbleibt, um den Markt weiter nach oben zu treiben.“ Aus technischer Sicht allerdings, so warnte er, sei der Dax „unverändert überkauft“.

Einzelwerte im Überblick

Detaillierte Berichte gibt es von Adidas, Eon und Zalando. So will der Sportartikelhersteller Adidas seinen Aktionären trotz roter Zahlen im vergangenen Geschäftsjahr eine unveränderte Dividende von 0,70 Euro je Aktie zahlen. Ansonsten wurde mit Blick auf das Zahlenwerk deutlich, dass vor allem das vierte Quartal schwach ausgefallen war. Den Verlust im Gesamtjahr begründete Adidas unterdessen mit einer „außergewöhnlich hohen Steuerquote". Die Aktie gab auf Tradegate 1,7 Prozent nach.

Der Energieversorger Eon überzeugte laut einem Händler bereits mit seinen Ergebniszielen für dieses Jahr. Allerdings, so schränkte er ein, seien die Markterwartungen bereits recht hoch. Beim Modehändler Zalando fiel ihm zufolge das operative Ergebnis besser als erwartet aus, was der Aktie ebenfalls einen Schub geben sollte. Beide legten auf Tradegate vorbörslich zu.

Unter den Unternehmen aus dem Nebenwerteindex SDax, die ebenfalls Zahlen vorlegten, gaben Grand City Properties vorbörslich nach, denn der Immobilienkonzern will für 2023 wegen einer weiterhin hohen Unsicherheit auf den Märkten keine Dividende zahlen.

Dagegen legten die Papiere von Klöckner & Co leicht zu. Der Stahlhändler schrieb zwar wegen tieferer Stahlpreise sowie Wertberichtigungen im Jahr 2023 rote Zahlen, zahlt aber dennoch eine Dividende. Sie ist allerdings nur halb so hoch wie im Vorjahr. Für 2024 blickt das Unternehmen zudem recht optimistisch auf die Geschäftsentwicklung.

Gewinne an der Wall Street

Die New Yorker Börsen haben nach einem trägen Wochenstart am Dienstag deutlich zugelegt. Allerdings reagierten die Aktienkurse erst mit einiger Verzögerung positiv auf US-Inflationsdaten. Alle drei Indizes nahmen wieder Kurs auf ihre Rekordhochs.

Asiens Börsen uneinheitlich

In Asien haben die wichtigsten Börsen am Mitwoch keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Vor den US-Inflationszahlen gab es in Japan leichte Verluste.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.695 -0,26 Prozent Hang Seng 17.094 +0,04 Prozent CSI 300 3.572 -0,70 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 133,68 +0,13 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,3015 -1,05 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,137 -0,46 Prozent

Devisen: Euro notiert stabil über 1,09 Dollar

Zur Wochenmitte stehen keine besonders entscheidenden Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Am Vormittag werden Produktionsdaten aus den Industrieunternehmen des Euroraums erwartet. An den Finanzmärkten werden die Zahlen aber meist nur zur Kenntnis genommen.

In den USA stehen keine marktrelevante Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Aus der US-Notenbank Fed sind keine bedeutenden Äußerungen zu erwarten, weil sich die Notenbanker eine Woche vor dem regulären Zinsentscheid bereits in der vor geldpolitischen Entscheidungen üblichen Schweigephase befinden.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0927 +0,01 Prozent USD / JPY 147,54 -0,10 Prozent EUR / JPY 161,22 -0,09 Prozent

Auftrieb erhielten die Erdölpreise durch neue Lagerdaten aus den USA. Der Verband American Petroleum Institute (API) gab am Dienstagabend einen deutlichen Rückgang der amerikanischen Rohölreserven bekannt. An diesem Mittwoch folgen die wöchentlichen Regierungsdaten. Sollten die Zahlen in dieselbe Richtung deuten, wäre es der erste Rücksetzer der Lagerbestände seit mehreren Wochen.

Die hohen Erdölvorräte der USA sind nicht zuletzt Folge einer hohen Ölförderung. Die USA zählen zu den Ländern, die ein Gegengewicht zu dem Förderverbund Opec+ darstellen. Während der von Saudi-Arabien und Russland angeführte Verbund seine Produktion knapp hält, fördern andere Länder wie die Vereinigten Staaten oder Kanada zurzeit besonders viel Rohöl./

Sorte Kurs Veränderung Brent 82,52 USD +0,60 USD WTI 78,18 USD +0,62 USD

Umstufungen von Aktien

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/24

07:00 DEU: Grand City Properties, Jahreszahlen und Geschäftsbericht

07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:00 CHE: Sandoz, Jahreszahlen (9.30 h Pk)

07:00 CHE: Swiss Re, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (10.00 h Pk, 15.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (11.00 h Bilanz-Pk)

07:30 ESP: Inditex, Jahreszahlen

08:30 DEU: Zalando, Jahreszahlen (detailliert) (10.15 h Bilanz-Pk)

09:00 DEU: Volkswagen AG, Jahres-Pk, Berlin

22:00 DEU: Morphosys, Jahreszahlen

Termine Konjunktur

08:00 GBR: Industrieproduktion 1/24

08:00 GBR: Handelsbilanz 1/24

08:00 GBR: BIP 1/24

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1/24

08:00 DEU: Großhandelspreise 2/24

08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/24

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q4/23

11:00 EUR: Industrieproduktion 1/24

Redaktion onvista/dpa-AFX