DAX 40 Ausblick: Frankreich-Wahl wirft Schatten voraus – Das ist für Anleger wichtig

In der zweiten Wochenhälfte dürften Anleger eine Fülle an US-Konjunkturdaten unter die Lupe nehmen. Große Spannung sollte zudem auch die Veröffentlichung neuer US-Preisdaten am Freitag initiieren. Indes schwebt die Unsicherheit über den Ausgang der anstehenden Neuwahlen in Frankreich wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Marktteilnehmer.

US-Konjunkturdaten könnten entscheidende Impulse liefern

Am heutigen Donnerstag dürfte sich der Fokus der Investoren auf durchaus bedeutende US-Daten richten. So stehen um 14:30 Uhr neue Daten zu den Bestellungen langlebiger Güter auf der Agenda. Neben den finalen Werten zum US-Bruttoinlandsprodukt sollten auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf Interesse stoßen.

