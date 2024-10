Nach einem schwachen Start in die Börsenwoche ist auch am Mittwoch für die Optimisten am Markt zunächst nicht viel zu holen. Die zum Auftakt erwarteten Kursgewinne dürften sich in Grenzen halten.

Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax den Dax leicht im Plus bei 19.456 Punkten. Gestern ging er mit 19.421 Punkten aus dem Handel. Für den deutschen Leitindex bleibt die runde Marke von 20.000 Punkten somit in Reichweite. Der Rekord aus der Vorwoche steht bei knapp 19.675 Punkten.

Nach starken Quartalszahlen von SAP richtet sich das Interesse der Marktakteure verstärkt auf die Bilanzen der Unternehmen. Am Morgen warteten die Deutsche Bank und ihre Fondstochter DWS mit Quartalsberichten auf. Diese kamen gut an, im vorbörslichen Handel legten beide Aktien zu. Aktien der Deutschen Börse verloren dagegen nach Quartalszahlen eineinhalb Prozent.

Wall Street kaum verändert

Am US-Aktienmarkt hat der Leitindex Dow Jones nach seinen Verlusten zu Wochenbeginn kaum verändert geschlossen. Auch die anderen wichtigen Indizes bewegten sich am Dienstag letztlich wenig. Weiterhin auf die Stimmung drückten die Unsicherheit über den Ausgang der Wahlen in zwei Wochen und der abnehmende Zinsoptimismus der Anleger.

Verluste in Japan, Gewinne in China

Die wichtigsten Aktienbörsen Asiens haben auch am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.104 - 0,80 Prozent Hang Seng 20.766 + 1,30 Prozent CSI 300 3.977 + 0,49 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Futures 132,70 - 0,14 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,317 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,242 + 0,81 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0802 + 0,01 Prozent USD / JPY 152,01 + 0,62 Prozent EUR / JPY 164,21 + 0,63 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 75,93 USD - 0,11 USD WTI 71,62 USD - 0,12 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 242 (220) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MENSCH & MASCHINE AUF 68,00 (69,50) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP HEBT PORSCHE AG AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 85 (75) EUR

- HSBC SENKT ADIDAS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 260 (300) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 260 (220) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG STARTET COMET GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 400 CHF

- WDH/JEFFERIES HEBT FORTERRA PLC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 235,0 (194,5) PENCE

- WDH/JEFFERIES HEBT IBSTOCK AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 251 (200) PENCE

Termine Unternehmen

06:00 CHE: Ems-Chemie, Q3-Umsatz

06:30 CHE: Rieter, Investor Update 2024

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Roche, 9Monatsumsatz (Conference Call/Webcast 9.00/14.00 h)

07:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (08.00 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz)

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz

07:00 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz

07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz

08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Flatexdegiro, Analystenkonferenz Q3/24

10:30 DEU: Bausparkasse Schwäbisch Hall, Pressekonferenz

12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

13:00 USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen (detailliert)

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten- und Investorenkonferenz

17:45 CHE: Temenos, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz

18:00 ITA: Saipem, Q3-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen

22:00 USA: Tesla, Q3-Zahlen

22:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen

22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen

22:30 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

LUX: Eurofins Sientific, Investor Day

CHE: Givaudan, Capital Markets Day

DEU: Intershop Communications, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 9/24

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 7/24

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/24

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/24

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book

