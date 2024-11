Der Dax steuert nach zwei schwächeren Tagen am Donnerstag wieder auf Kursgewinne zu. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Plus von 0,4 Prozent auf 19.336 Punkte. Damit geht die Richtungssuche des deutschen Leitindex wohl weiter.

Heute wird in New York nicht gehandelt wegen des Feiertags Thanksgiving.

Durch den heutigen US-Feiertag werden die Börsenumsätze auch in Deutschland und der gesamten Eurozone unterdurchschnittlich niedrig bleiben.

An solchen Tagen besteht die Gefahr von Schwankungen. Fehlen im Tagesverlauf dann die Impulse aus New York, könnten diese am Nachmittag von den Verbraucherpreisen aus Deutschland kommen, die wichtig für den Kurs der Europäischen Zentralbank sind.

Auch die uneinheitlichen asiatischen Börsen dürften dem Dax keine Richtung vorgeben. Vor allem in Hongkong belasteten Berichte, dass die USA noch unter Führung des scheidenden Präsidenten Joe Biden neue Sanktionen erwägen, um Pekings Zugriff auf wichtige Halbleiter einzuschränken. Japanische Aktien legten hingegen aufgrund der Yen-Schwäche zu.

Leichte Verluste an der Wall Street

Erstmals in seiner Geschichte ist der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones am Mittwoch über 45.000 Punkte gesprungen. Im weiteren Handelsverlauf schloss er sich dann aber den anderen bedeutenden US-Indizes an und schwächelte. Der Gewinn des Dow Jones sei Jahresanfang beläuft sich auf 18,7 Prozent.

Konjunkturdaten fielen gemischt aus. Sie gaben damit keine klare Richtung vor, zumal das von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Inflationsmaß im Oktober den Erwartungen entsprach.

Asiens Börsen uneinheitlich

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Gewinnen in Japan standen Verluste in China gegenüber. Vor allem in Hongkong belasteten Berichte, dass die USA noch unter Führung des scheidenden Präsidenten Joe Biden neue Sanktionen erwägen, um Pekings Zugriff auf wichtige Halbleiter einzuschränken. Japanische Aktien legten aufgrund der Yen-Schwäche zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.349 + 0,56 Prozent Hang Seng 19.345 - 1,32 Prozent CSI 300 3.872 - 0,88 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 134,08 + 0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,162 - 0,21 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,258 + 0,33 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / JPY 1,0552 - 0,13 Prozent USD / JPY 151,66 + 0,37 Prozent EUR / JPY 160,03 + 0,24 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 72,75 USD - 0,08 USD WTI 68,62 USD - 0,10 USD

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Adler Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Manz, 9Monatszahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen

11:00 DEU: Alnatura, Jahres-Pk, Darmstadt

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Delivery Hero, letzter Tag der Zeichnungsfrist für den geplanten Börsengang des Tochterunternehmens Talabat

DEU: Rational, Capital Markes Day

FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen

Termine Konjunktur

02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 TUR: Handelsbilanz 10/24

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/24

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/24

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/24

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/24

10:00 ITA: Economic Sentiment 11/24

10:00 POL: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Geldmenge M3 10/24

10:30 POL: Verbrauchervertrauen 11/24

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/24 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 11/24

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 10/24

12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig)

