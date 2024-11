Mexiko: Durch Trumps Zollpläne würden 400.000 Jobs in den USA wegfallen

Mexiko Stadt (Reuters) - Mexiko warnt die USA vor dem Verlust von 400.000 Arbeitsplätzen durch die von dem designierten US-Präsidenten Donald Trump angekündigten Zölle gegen wichtige Handelspartner.

"Das ist ein Schuss ins Knie", sagte der mexikanische Wirtschaftsminister Marcelo Ebrard am Mittwoch. Trump hatte am Montag angekündigt, als eine seiner ersten Amtshandlungen Importe aus Kanada, Mexiko und China mit 25 Prozent zusätzlich zu belegen. Ebrard erklärte auf einer Pressekonferenz, dies würde auch das Wirtschaftswachstum in den USA verlangsamen. Er fügte hinzu, Mexiko wolle mehr regionale Zusammenarbeit und Integration statt eines Vergeltungskrieges mit Importzöllen.

Die angedrohten Zölle würden die wichtigsten grenzüberschreitenden Exportunternehmen der Autoindustrie besonders hart treffen, etwa Ford, General Motors und Stellantis, sagte Ebrard. Dies würde auch die Fahrzeugpreise für Verbraucherinnen und Verbraucher um Tausende von Dollar in die Höhe treiben. Mexiko ist der wichtigste Handelspartner der Vereinigten Staaten. Die Autobranche ist der bedeutendste Industriesektor des Landes, der hauptsächlich in die USA exportiert. Die Schlüsselwirtschaft kommt für fast 25 Prozent der gesamten Fahrzeugproduktion in Nordamerika auf.

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hatte bereits am Dienstag zu Dialog und Zusammenarbeit zwischen den beiden Handelspartnern aufgerufen. Am Mittwoch sagte sie, das mexikanische Außenministerium sei in Kontakt mit Trumps Team. Sie selbst gehe davon aus, in den nächsten Tagen mit Trump zu sprechen.

