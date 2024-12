(dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag den vierten Handelstag in Folge in Rekordhöhen vorgedrungen. Die Jahresendrally katapultierte den Leitindex in Richtung 20.400 Punkte. Letztlich ging das deutsche Börsenbarometer 0,6 Prozent höher auf 20.359 Zähler aus dem Tag.

Die Rally, die vor einer Woche gestartetet war, hat dem Dax inzwischen einen Anstieg von knapp 1.100 Punkten oder 5,7 Prozent beschert. Aktuell summieren sich die Gewinne seit Jahresbeginn damit auf insgesamt 21,5 Prozent. Sollte das bis zum Jahresende so bleiben, dürfen sich die Anleger auf eines der besten Börsenjahre der vergangenen zehn Jahre freuen.

"Der Deutsche Aktienindex kennt in diesen Tagen kein Halten mehr und viele Anleger schütteln nur noch ungläubig den Kopf", kommentierte Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Von einer monatelangen, lethargischen Seitwärtsbewegung habe der Index zuletzt "blitzschnell in einen dynamischen Rally-Modus umgeschaltet".

Technisch gesehen, gebe es noch Luft nach oben bis auf 20.500 Punkte. Allerdings werde die Luft auf dem erreichten Niveau dünner. Investoren dürften dazu neigen, Gewinne mitzunehmen, falls die Rally nicht unvermindert weitergehen sollte.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Börsenunternehmen, beendete den Handel am Donnerstag mit einem Aufschlag von 1,2 Prozent auf 27.133 Punkte und damit sogar besser als der Dax. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,7 Prozent auf 4.952 Punkte.

Hellofresh profitiert von positiver Studie

Am deutschen Aktienmarkt ragten am Donnerstag zwei MDax-Titel heraus: Die in den vergangenen Jahren schwer gebeutelten Aktien von Hellofresh haben am Donnerstag ihren Jahresendspurt fortgesetzt. Dank des Kurssprungs von knapp elf Prozent auf gut 13 Euro hält die nach dem Rekordtief im Juli angelaufene Rally an.

Der Kursverlust in diesem Jahr, das von einer düsteren ersten und einer starken zweiten Hälfte geprägt war, ist damit auf weniger als neun Prozent geschrumpft. Trotz der schon rasanten Erholung in den vergangenen Monaten hält nun Jefferies weitere Kurssteigerungen beim Kochboxenversender für möglich. Das Analysehaus empfiehlt die Aktien am Donnerstag frisch zum Kauf mit einem Kursziel von 16,50 Euro, das ihnen noch gut ein Viertel Potenzial einräumt.

Hellofresh beende zwei schwierige Jahre mit dem neuen Fokus auf das operative Ergebnis und dem Cashflow, argumentierte der neu zuständige Analyst Giles Thorne. Diese Pläne würden durch stabilisierte Kochboxen-Umsätze und Wachstum im neueren Fertigessen-Bereich untermauert. Außerdem sieht Thorne noch Chancen zur Selbstoptimierung.

Aurubis überrascht mit Dividende

Eine überraschend hohe Dividende hat am Donnerstag zudem die Anleger von Aurubis entzückt. Der Aktienkurs des Kupferkonzerns legte im Tagesverlauf um gut zehn Prozent auf 83,65 Euro zu. Die Aktien erreichten dadurch den höchsten Stand seit April 2023 und waren hinter Hellofresh die Nummer zwei im MDax.

Gut an kam, dass mit 1,50 Euro je Aktie zehn Cent mehr an die Aktionäre ausgeschüttet werden sollen als im Vorjahr. Analyst Christian Obst von der Baader Bank sieht darin eine positive Überraschung, da der Analystenkonsens lediglich bei 1,33 Euro gelegen habe und damit eine Senkung erwartet worden sei. Obst selbst hatte mit einer Bestätigung der Dividende aus dem Vorjahr gerechnet.

Die von Aurubis vorgelegten Zahlen für das Geschäftsjahr bestätigten die Eckdaten, und die Aussagen zum Ausblick wiederholten jene vom September. Diese Nachrichten des Kupferkonzerns wurden daher am Markt nicht als Kurstreiber angesehen. Ein Händler resümierte, Aurubis habe im abgelaufenen Geschäftsjahr ein ordentliches Ergebnis erzielt - trotz gewisser Herausforderungen, die es im Schlussquartal gegeben habe.

(mit Material von dpa-AFX)