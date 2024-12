Der Dax dürfte sich am Donnerstagmorgen weiter knapp unter seinem Rekordhoch vom Montag bewegen. Die Anleger dürften die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und die daran anschließende Pressekonferenz abwarten. Nach rund 22 Prozent Jahresplus im Dax sitzen sie auf einem üppigen Polster, das es zu verteidigen gilt.

Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisiert der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,2 Prozent auf 20.365 Punkte. Sein jüngstes Rekordhoch hatte der Dax direkt zum Wochenauftakt erreicht bei knapp unter 20.462 Punkten.

Von der EZB erwarten Ökonomen überwiegend eine kleine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte, nachdem die Zentralbank die Wende im Juni eingeleitet. Daher werden laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners der Zinsausblick und die aktualisierten Wachstums- und Inflationsprognosen wichtiger sein als die Zinsentscheidung selbst. An den Börsen sei aktuell eingepreist, dass die EZB auch die kommenden Zinssitzungen für Senkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte nutzen werde, ergänzte er und rechnet damit, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde vage bleiben werde.

Sie dürfte einmal mehr die Datenabhängigkeit zukünftiger Zinsentscheidungen betonen und genau hier könnten die neuen Prognosen der EZB aber tiefere Einblicke geben.

Autowerte könnten davon gestützt werden, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit Ladestromguthaben und Steueranreizen den Kauf von Elektro-Autos ankurbeln und so die deutsche Autobranche stützen will. Vorgeschlagen wird, dass E-Autobesitzer beim Laden ihrer Fahrzeuge - zumindest für einen gewissen Zeitraum - finanziell unterstützt werden. Das geht aus einem Konzept des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz hervor, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren. Zudem wird für Kaufanreize plädiert. Auf der Handelsplattform Tradegate reagierten Autoaktien vorbörslich nicht.

Tech-Rally an der Wall Street

Nach der Bekanntgabe von Inflationszahlen sind am US-Aktienmarkt am Mittwoch Technologiewerte in den Rally-Modus gegangen. Der von Tech-Aktien geprägte Nasdaq 100 stieg während des Handels auf 21.784 Punkte und erreichte damit ein neues Rekordhoch.

Gewinne an Asiens Börsen

An den Börsen Asiens haben die Anleger am Donnerstag überwiegend zugegriffen. So hatten US-Inflationsdaten die Erwartung untermauert, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins in der kommenden Woche weiter senken wird.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.849 + 1,21 Prozent Hang Seng 20.481 + 1,62 Prozent CSI 300 4.028 + 0,99 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 135,76 - 0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,130 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,284 + 0,23 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,05 + 0,15 Prozent USD / JPY 152,62 + 0,02 Prozent EUR / JPY 160,38 + 0,16 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 73,82 USD + 0,30 USD WTI 70,51 USD + 0,22 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ABOUT YOU AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 6,50 (3,40) EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR KION AUF 37 (38) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 337 (343) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 149 (150) USD - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 40 (45) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RENK AUF 25 (30) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN STARTET NEMETSCHEK MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 95 EUR

- UBS SENKT ZIEL FÜR ADOBE SYSTEMS AUF 525 (550) USD - 'NEUTRAL'

- KEYBANC SENKT T-MOBILE US AUF 'SECTOR WEIGHT'

- UBS SENKT STEEL DYNAMICS AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 149 USD

- UBS SENKT NUCOR AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 156 USD

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR ADOBE SYSTEMS AUF 600 (650) USD - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT XCEL ENERGY AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 80 (69) USD

- JPMORGAN SENKT AMERICAN ELECTRIC POWER AUF 'NEUTRAL' (OW) - ZIEL 102 (109) USD

- JPMORGAN HEBT NEW JERSEY RESOURCES AUF 'OVERWEIGHT' (N) - ZIEL 54 (52) USD

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ADOBE SYSTEMS AUF 650 (700) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT PENNON GROUP AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 800 (690) P

- BARCLAYS HEBT UNITED UTILITIES AUF 'EQUAL WEIGHT' (UW) - ZIEL 1200 (975) PENCE

- GOLDMAN HEBT ERSTE GROUP AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 69 (59) EUR

- GOLDMAN HEBT SOCIETE GENERALE AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 29,25 (26,60) EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 4,70 (4,20) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ABN AMRO AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 14,40 (17,90) EUR

- GOLDMAN SENKT CAIXABANK AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 5,20 (5,40) EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 77 (82,50) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 59 (62) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ING AUF 17,80 (18,10) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT TEMENOS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 72 (63) CHF

- JEFFERIES HEBT TORONTO-DOMINION BANK AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 90 (82) CAD

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 57 (55) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT LEONARDO AUF 'ANALYST FOCUS LIST' UND 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN SETZT LEONARDO AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' UND 'ANALYST FOCUS LIST'

- RBC SENKT INDITEX AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 50 (52) EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR ENDESA AUF 21,40 (19,60) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT SWISSQUOTE AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 375 (350) CHF

- WDH/RBC STARTET BIOMERIEUX MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 130 EUR

- WDH/RBC STARTET DIASORIN MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 110 EUR

- WDH/UBS HEBT DIAGEO AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 2920 (2300) PENCE

- WDH/UBS SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 70 (72) EUR - 'BUY'

- WDH/UBS SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 122 (138) EUR - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/24

07:00 DEU: Schott Pharma, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 h Analystencall)

07:30 DEU: MVV, Jahreszahlen

09:00 CHE: Helvetia, Capital Markets Day

09:00 CHE: Lonza, Investor Update

10:00 DEU: Bertrandt, Bilanz-Pk zu Geschäftsjahr 2023/2024

11:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung

11:30 DEU: Siemens, Capital Markets Day zum Bereich Smart Infrastructure

13:00 USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen

14:00 CHE: Lonza, Investor Update

14:30 FRA: SCOR, Investor Day

15:00 USA: Under Armour, Investor Day

22:00 USA: Broadcom, Q4-Zahlen

22:00 USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen

DEU: Grenke, DSW Investor Forum

DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day

DEU: Siemens Energy, Geschäftsbericht 2024

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 10/24

08:00 DEU: Öffentliche Bildungsausgaben Jahr 2023

08:00 GBR: Bauproduktion 10/24

08:00 GBR: BIP 10/24

08:00 GBR: Handelsbilanz 10/24

08:00 GBR: Industrieproduktion 10/24

09:00 DEU: Online-Pressegespräch Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zur "Konjunkturprognose Winter 2024" u.a. mit der Leiterin des DIW-Konjunkturteams Geraldine Dany-Knedlik

09:30 CHE: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Pk 10.00 Uhr)

10:30 DEU: Ifo, Pressekonferenz Konjunkturprognose Winter 2024

11:00 DEU: RWI, Konjunkturprognose

12:00 DEU: Leibniz-Institut, Konjunkturprognose Winter 2024

12:00 DEU: Pressegespräch Berenberg: Kapitalmarktausblick 2025 mit dem Chefanlagestrategen und Leiter Multi Asset des Bankhauses, Bernd Meyer

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 11/24

Redaktion onvista/dpa-AFX