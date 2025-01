Nach einem bislang gelungenen Jahresstart könnten zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt zunächst Minus-Vorzeichen das Bild prägen. Eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex einen Abschlag von 0,3 Prozent auf 20.274 Punkte. Das Rekordhoch im Dax von Mitte Dezember bei 20.522 Zählern bleibt aber nah.

Die Vorgaben aus den USA sind negativ, an der Wall Street und noch mehr an der Technologiebörse Nasdaq ging es am Vortag bergab. Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management verweist auf den starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen in den Vereinigten Staaten.

Am Anleihenmarkt stieg die Rendite zehnjähriger US-Papiere mit knapp 4,7 Prozent auf den höchsten Stand seit April vergangenen Jahres. "Der Anstieg ist eine deutliche Erinnerung an die sich ändernde Stimmung unter den Investoren", so Innes mit Blick auf eine sinkende Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Grund sei nicht zuletzt die hartnäckige Inflation.

Konjunkturseitig interessieren am Nachmittag Daten vom US-Arbeitsmarkt, ehe am Freitag der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Dezember veröffentlicht wird. "Die solide Arbeitsmarktlage war einer der Gründe, warum die Fed-Zinssenkungserwartungen in den letzten Wochen deutlich geschrumpft sind", schrieben die Ökonomen der Helaba. "Ein weiterhin solider Beschäftigungsaufbau dürfte daher einer erneuten Forcierung der Zinssenkungserwartungen entgegenstehen".

Verluste an der Wall Street

An den US-Aktienmärkten haben die Anleger am Dienstag vor allem bei Technologiewerten Gewinne mitgenommen. Robuste Wirtschaftsdaten aus den USA galten schon früh als Bremsklotz, weil sie die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed etwas dämpften. In den Schlussstunden beschleunigte sich die Abwärtsbewegung an den Märkten.

Auch in Asien Kursverluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch nachgegeben. Die schwächere Verfassung der US-Aktienmärkte und sinkende Kurse bei Technologiewerten dämpften auch in Asien die Stimmung.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.981 - 0,26 Prozent Hang Seng 19.252 - 1,00 Prozent CSI 300 3.789 - 0,19 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 132,04 + 0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,485 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,675 - 0,21 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0355 + 0,10 Prozent USD / JPY 158,17 + 0,19 Prozent EUR / JPY 163,78 + 0,29 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 77,57 USD + 0,52 USD WTI 74,87 USD + 0,62 USD

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 225 (195) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 91 (88) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 45 (49) EUR - 'OVERWEIGHT'

- ODDO BHF SENKT PATRIZIA AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 7,50 EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR APPLOVIN AUF 425 (400) USD - 'BUY'

- RBC SENKT ZIEL FÜR NIKE AUF 70 (80) USD - 'SECTOR PERFORM'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6400 (6000) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ASHMORE GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 170 (220) PENCE

- JEFFERIES SENKT DANONE AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 56 (66) EUR

- JEFFERIES SENKT NESTLE AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 67 (82) CHF

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ORSTED AUF 370 (430) DKK - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VINCI AUF 134 (137) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DELIVEROO AUF 194 (192) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY ERHÖHT ZURICH-KURSZIEL AUF 510 (505) CHF

- MORGAN STANLEY SENKT ZURICH AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Grenke, Neuabschlüsse Q4/24

08:00 GBR: Shell, Q4-Umsatz

FRA: Nexans, Investor Day

KOR: Samsung Eckdaten 2024

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 11/24

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 12/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig)

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/24

08:45 FRA: Handelsbilanz 11/24

08:45 FRA: Leistungsbilanz 11/24

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/24 (endgültig)

11:00 EUR: Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 12/24

13:00 USA: ADP Beschäftigung 12/24

16:30 USA: EIA Ölbericht

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 18.12.

21:00 USA: Konsumentenkredite 11/24

Redaktion onvista/dpa-AFX