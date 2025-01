Der Dax könnte am Freitag selbst mit wenig Bewegung eine weitere Bestmarke aufstellen. Damit steuert der Leitindex auch auf einen starken Monatsabschluss zu, denn mit einem Januar-Anstieg um bislang mehr als neun Prozent hat er eine Duftmarke für 2025 gesetzt.

Laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners könnte es eine der stärksten Januar-Bilanzen überhaupt werden.

Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 21.745 Punkte. Dies würde bereits reichen für ein erneutes Rekordhoch, das er am Vortag bei 21.732 Punkten erreicht hatte.

Die Kursschwäche von Anfang der Woche wegen Sorgen vor aufkommender KI-Billigkonkurrenz aus China hatten Dax und Wallstreet im Wochenverlauf schnell abgehakt.

Auch die Zinsentscheide der Fed und der EZB konnten den Dax nicht aus dem Tritt bringen. Auf Wochensicht würde der Dax gemessen an der Indikation ein Plus von 1,6 Prozent einfahren."

Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich von der EZB-Ratssitzung nicht einschüchtern lassen.

Der Aufwärtstrend sei intakt und vor diesem Hintergrund halten sie zum Monatsende weitere Gewinne für durchaus möglich. Sie betonten aber auch eine mittlerweile überkaufte und korrekturbedürftige Marktlage, weshalb die Luft allmählich dünner werden könnte.

Mit einem wenig bewegten Start werden wohl auch die Zahlen der US-Konzerne Apple und Intel dem europäischen Markt zunächst nicht klar einen Stempel aufdrücken.

Auf deutliche Kursgewinne steuert der im SDax notierte Konzern Atoss Software zu. Der Kurs schnellte im vorbörslichen Handel um mehr als sechs Prozent nach oben. Der Softwarespezialist überzeugte Händlern zufolge mit einer guten Profitabilität, denn das operative Ergebnis liege über den Erwartungen. Nicht ganz so euphorisch wurden allerdings die Aussagen zum längerfristigen Ausblick ausgelegt.

Gewinne an der Wall Street

Die US-Börsen haben nach dem jüngsten Rücksetzer am Donnerstag wieder den Weg nach oben gefunden. Neben guten Geschäftszahlen einiger Schwergewichte sahen Experten Daten zum US-Wirtschaftswachstum als Kursstütze. Der Leitindex Dow Jones verabschiedete sich 0,38 Prozent höher aus dem Handel. Zum knapp zwei Monate alten Rekord fehlen ihm nur noch rund 0,4 Prozent.

Japan mit Plus –Kein Handel in China

Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Freitag keine großen Sprünge gemacht. In Japan legte der Nikkei zu. An den Börsen wie in Hongkong und Festlandchina wurde wegen Feiertagen erneut nicht gehandelt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.572 + 0,15 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Future 131,69 - 0,16 Prozent 10-jährige Bundesanleihe 2,517 - 0,04 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,543 + 0,69 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0388 - 0,19 Prozent USD / JPY 154,89 + 0,41 Prozent EUR / JPY 160,90 + 0,22 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 77,29 USD + 0,42 USD WTI 73,33 USD + 0,60 USD

Termine Unternehmen

02:00 KOR: Samsung Elelctronics, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Q4-Zahlen (Pk 9.30 h)

07:00 SWE: SKF, Jahreszahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung, Bochum

11:00 DEU: Bosch, vorläufige Jahreszahlen

12:00 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen

12:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen

12:45 USA: Chevron, Q4-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen

14:30 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

BGR: Zentralbank, Zinsentscheid

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/24

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 1/25

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/24 (vorläufig)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/24

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 12/24 und Jahr 2024

08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/24

09:00 CZE: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/24

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 1/25

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 1/25

11:00 ITA: Erzeugerpreise 12/24

12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 12/24

14:00 DEU: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben Q4/24 (vorab)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 1/25

