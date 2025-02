Dem Dax drohen am Mittwoch nach der jüngsten Stabilisierung wieder moderate Verluste. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Kursindikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,4 Prozent auf 21.427 Punkte.

Der Zollkonflikt zwischen den USA und China drohe zu einem Handelskrieg mit Folgen für die gesamte Weltwirtschaft zu eskalieren, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zudem sind die US-Importzölle auf Waren aus Mexiko und Kanada nur aufgeschoben. Die ursprünglich angekündigten Zölle gegen die drei Länder hätten nach Einschätzung von Forschern des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) auch negative Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft.

Der Goldpreis setzte am Mittwoch seinen Rekordlauf fort. Auch das belegt die Risikoscheu der Anleger.Zusätzlichen Gegenwind bekommt der Dax von Unternehmensnachrichten aus den Vereinigten Staaten.

Kurse an der Wall Street haben sich erholt

Die Zollpolitik der Vereinigten Staaten hat auch am Dienstag die Richtung an den US-Börsen bestimmt. Dieses Mal reagierten die Anleger erleichtert und die wichtigsten US-Indizes erholten sich teilweise von ihren jüngsten Verlusten. Seit Freitag geht es deutlich auf und ab, je nachdem, welche Neuigkeiten es zu den Maßnahmen des neuen Präsidenten Donald Trump gibt, die nationalen Interessen Amerikas durchzusetzen.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der Zollstreit zwischen den USA und China sowie anderen Ländern belastet weiterhin. In Japan trat der Leitindex Nikkei 225 praktisch auf der Stelle. Die Indizes in China sanken.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.831 + 0,09 Prozent Hang Seng 20.537 - 1,21 Prozent CSI 300 3.795 - 0,57 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Future 133,37 + 0,07 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,395 + 0,06 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,498 - 0,33 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0377 - 0,08 Prozent USD / JPY 153,42 - 0,55 Prozent EUR / JPY 159,20 - 0,63 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 76,07 USD - 0,13 USD WTI 72,66 USD - 0,04 USD

Termine Unternehmen

06:30 JPN: Toyota Motor, Q3-Zahlen

06:45 NOR: Equinor, Jahreszahlen

06:50 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Jahreszahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen

08:00 DNK: Vestas, Jahreszahlen

08:00 GBR: GSK, Jahreszahlen

08:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen

09:30 LUX: Stabilus, Hauptversammlung

10:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Dezember 2024 und Gesamtjahr 2024

10:00 DEU: KfW, Jahresauftakt-Pk, Frankfurt

12:30 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen

18:30 DEU: Metro AG, Q1-Zahlen

22:00 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:00 USA: News Corp, Q2-Zahlen

22:10 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: KBA veröffentlicht Kfz-Neuzulassungszahlen fu?r Januar

GBR: ARM Holding, Q3-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

Redaktion onvista/dpa-AFX