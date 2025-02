Deutschland: Stabil zum Wochenausklang

Der Dax unternimmt zum Ende einer turbulenten Woche einen weiteren Stabilisierungsversuch. Eine Stunde vor dem Handelsbeginn am Freitag signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Plus von 0,2 Prozent auf 22.366 Punkte. Auf Wochensicht droht dem deutschen Leitindex nach dem jüngsten Höhenflug indes ein leichter Kursrückgang.

Am Mittwochmorgen hatte der Dax seine monatelange Rekordjagd noch mit einem Höchststand von gut 22.935 Punkten gekrönt. Nach 15 Prozent Plus im laufenden Jahr und einem bereits sehr starken Vorjahr setzten dann aber Gewinnmitnahmen ein. Die Stabilisierung am Vortag gelang noch nicht: Nach zeitweisen Kursaufschlägen rutschte das Börsenbarometer ins Minus und schloss unter seinem Vortagstief.

"Inflations- und Zinssorgen sowie geopolitische Unwägbarkeiten verunsichern die Marktteilnehmer, ebenso wie die Erkenntnis, dass der Dax nach der Rekordjagd der letzten Wochen ein erhebliches Korrekturpotenzial besitzt", heißt es im Tagesausblick der Landesbank Helaba. "Noch aber ist es verfrüht, den Aufwärtstrend als beendet zu bezeichnen."

Die Bundestagswahl am Sonntag dürfte nach Einschätzung der Dekabank zumindest kurzfristig die Aktienkurse beeinflussen. Es könnte zunächst wegen der hohen Erwartungshaltung der Märkte zu Enttäuschungen kommen, denn die Regierungsbildung dürfte "einen längeren Zeitraum" in Anspruch nehmen und "die Ungeduld der Märkte auf die Probe stellen". In Umfragen führt die CDU/CSU das Feld zwar weiter klar an. Es würde aber weder mit der SPD noch mit den Grünen für eine Mehrheit reichen.

USA: Schwach

An den New Yorker Börsen ist es mit der Rekordjagd erst einmal vorbei. Ein unerwartet trüber Ausblick des US-Einzelhändlers Walmart schürte am Donnerstag Konjunktursorgen, was auch Aktien von Banken belastete.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,01 Prozent auf 44.176,65 Punkte. Für Nervosität sorgten zudem weiter die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, die Handelszölle auszuweiten. Dessen schwankende Unterstützung für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten verstärkte zuletzt die Verunsicherung.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 44.176 -1,01 Prozent S&P 500 6.117 -0,43 Prozent Nasdaq 19.962 -0,47 Prozent

Asien: Kursgewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang zugelegt. Alibaba sorgte mit seinen Kennzahlen für eine ausgesprochen positive Stimmung im Technologiesektor. Die schwachen Vorgaben aus den USA traten damit in den Hintergrund. Der Hang Seng in Hongkong legte zuletzt mit rund drei Prozent kräftig zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien gewann rund ein Prozent. Für den japanischen Nikkei-225 ging es deutlich moderater um 0,2 Prozent nach oben.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.776 +0,20 Prozent Hang Seng 22.576 +2,90 Prozent CSI 300 3.978 -0,40 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 131,68 +0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,53 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen6 4,48 -0,10 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0493 -0,06 Prozent USD / JPY 150,46 +0,51 Prozent EUR / JPY 157,88 +0,56 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 76,31 USD -0,20 USD WTI 72,32 USD -0,30 USD

Umstufungen von Aktien:

BAADER BANK HEBT JUNGHEINRICH AUF 'BUY' (ADD) - ZIEL 39 EUR

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 96 (87) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DATAGROUP AUF 70 (74) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KRONES AUF 150 (154) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 48,00 (54,90) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT AIRBUS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 180 (190) EUR

LBBW HEBT INDUS HOLDING AUF 'KAUFEN' (HALTEN) - ZIEL 28 (23) EUR

UBS SENKT ZIEL FÜR WALMART AUF 112 (113) USD - 'BUY'

RBC SENKT ZIEL FÜR WALMART AUF 107 (109) USD - 'OUTPERFORM'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6200 (6300) PENCE - 'BUY'

Redaktion onvista/dpa-AFX