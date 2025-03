Der Dax dürfte am Dienstag seine hohen Vortagsgewinne konsolidieren. Der X-Dax signalisiert eine Stunde vor Handelsbeginn 0,6 Prozent Minus und einen Stand von 23.001 Punkten. Damit würde sich der Leitindex gerade so über der 23.000-Punkte-Marke halten, die er am Vortag erstmals überschritten hatte.

Zu verdanken hatte er dies einer Rally vor allem bei Rüstungs- und Autowerten. Die NordLB erinnerte daran, dass schon die dritte Tausendermarke in diesem Jahr übersprungen wurde.

Im Fokus bleibt die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Zölle auf Einfuhren aus den Nachbarländern Kanada und Mexiko treten in Kraft. Drei Jahre nach Kriegsbeginn stellt die US-Regierung zudem ihre Militärhilfe für die Ukraine vorerst ein und bringt das von Russland angegriffene Land damit in eine noch schwierigere Lage.

Klare Kursverluste an den US-Börsen

Wieder aufgeflammte Zoll- und Konjunktursorgen haben am Montag den US-Aktienmarkt stark belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel nach einem verhaltenen Start um 1,5 Prozent auf 43.191 Punkte. Der Vix-Index, das sogenannte Angstbarometer, spiegelte die weiter gestiegene Nervosität der Anleger wider und kletterte auf das Niveau von Dezember. In dieser Gemengelage griffen die Anleger bei den als sicher geltenden US-Staatsanleihen zu.

Auch asiatische Börsen eröffnen rot

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend nachgegeben. Neben den Zöllen auf Waren aus Mexiko und Kanada nimmt US-Präsident Trump auch China ins Visier. Die im Februar beschlossenen Importzölle auf Waren aus China hat er verdoppelt. Dies schürte die Sorge vor einem Handelskrieg.

Als Reaktion hat China Gegenzölle auf Agrarprodukte und weitere Maßnahmen gegen US-Firmen angekündigt. In Japan sank der Leitindex Nikkei-225 um 1,4 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong trat auf der Stelle und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien gab leicht nach.

Aktienmärkte gestern im Überblick

Anleihemärkte gestern im Überblick

Index/Rendite Stand (in Prozent) Veränderung in Prozent/ in Prozentpunkten Bund-Future 132,34 -0,15 Rendite Bundesanleihe (10 Jahre) 2,47 +0,17 Rendite US-Treasuries (10 Jahre) 4,16 -0,02

Devisenmärkte gestern im Überblick

Rohstoffmärkte gestern im Überblick

Ölsorte Preis in Dollar je Barrel Veränderung (in Dollar) Brent 70,97 -0,65 WTI 67,89 -0,48

Umstufungen von Aktien

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 3,50 (3,30) EUR - 'HOLD'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 100 (88) EUR - 'HOLD'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 299 (242) EUR - 'BUY'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR WASHTEC AUF 51 (43) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT KION AUF 'BUY' - ZIEL 60 EUR

JPM SETZT RWE AUF 'POSITIVE CAT. WATCH' - ERWARTEN POS NEWS ZU KAPITALALLOKATION

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 56,90 (41,90) EUR - 'OVERWEIGHT'

WDH/BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR KION AUF 53 (50) EUR - 'OUTPERFORM'

WDH/ODDO BHF HEBT HENSOLDT AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 69 (39) EUR

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UNIVERSAL MUSIC AUF 33 (28) EUR - 'BUY'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 16 (17) EUR - 'OVERWEIGHT'

WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 156 (143) CHF - 'SECTOR PERFORM'

Termine Unternehmen

06:45 CHE: Kühne & Nagel, Jahreszahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen (10.00 h Pk)

07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk, 12.30 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Fielmann, Jahreszahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen

18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen

18:00 USA: Warner Music Group, Hauptversammlung

