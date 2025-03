Vor den entscheidenden Abstimmungen über das milliardenschwere Finanzpaket in Deutschland sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt zuversichtlich geblieben. Am Montag stieg der Dax um 0,73 Prozent auf 23.154 Punkte. Damit stand der Leitindex so hoch wie zuletzt vor einer Woche, behielt grundsätzlich aber seinen jüngsten Seitwärtstrend zwischen den Tiefs bei gut 22.200 Zählern und dem Rekordhoch von 23.475 Punkten bei.Besonders gefragt waren Aktien aus der zweiten und dritten Börsenreihe in Deutschland.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 1,20 Prozent auf 29.513 Punkte zu. Für den SDax ging es sogar um 2,79 Prozent nach oben auf ein Hoch seit Januar 2022.

Am Dienstag entscheidet sich, ob der deutsche Milliarden-Wumms gezündet wird - oder doch als Blindgänger endet

Der Markt habe die Fantasie eines gigantischen Konjunkturprogramms längst eingepreist. Bleibe die politische Absegnung aus, drohten daher turbulente Tage. Am Freitag muss außerdem noch der Bundesrat dem Paket zustimmen.

Ansonsten positionierten sich die Anleger international bereits für die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Da dürfte die Fed allerdings noch keine Zinsänderung vornehmen. "Angetrieben werden die Kurse von aufflackernden Zinssenkungsfantasien nach den jüngsten Makro-Daten", kommentierte Marktbeobachter Andreas Lipkow. Enttäuschende Einzelhandelsdaten aus den USA untermauerten laut dem Helaba-Ökonomen Ralf Umlauf die Erwartungen einer zukünftigen geldpolitischen Lockerung.

Verteidigungsausgaben treiben Hensoldt und Renk an

Angetrieben von wohl drastisch steigenden Verteidigungsausgaben in Europa, überwanden die Aktien von Rheinmetall erstmals die Marke von 1.400 Euro. Anleger ließen es dann aber etwas langsamer angehen - zuletzt verzeichnete die Aktie knapp minus 0,1 Prozent. Rekorde gab es mit Hensoldt und Renk für zwei weitere Werte aus dem Kreis der Rüstungswerte.

Anleger suchen inzwischen nach weiteren Profiteuren des Rüstungsbooms. Die Papiere von SFC Energy sprangen um knapp 13,2 Prozent hoch in dem Gedanken, dass die hergestellten Brennstoffzellen auch militärisch genutzt werden. Bei der Investorengesellschaft Mutares ging eine Rally weiter wegen der Beteiligung an dem österreichischen Unternehmen Steyr Motors, dessen Aktien seit Tagen wegen Rüstungsfantasie kräftig steigen.

Klimainvestitionen beflügeln Energiekontor-Aktien

Im Infrastrukturbereich sollen demnächst auch zusätzliche Milliarden in den Klimaschutz fließen. Unter den Anbietern aus dem Segment Alternative Energien fiel deshalb vor allem der Projektentwickler Energiekontor mit einem Kurssprung um circa 13,2 Prozent positiv auf.

Im Autosektor reagierten die Aktien aus dem Volkswagen-Konzernverbund positiv auf eine wohl vorerst unveränderte VW-Beteiligung der Porsche SE. Die Holding reagierte am Wochenende mit einem Dementi auf Spekulationen über einen Teilverkauf der VW-Aktien. Die Porsche SE bekenne sich zur Rolle eines langfristig orientierten Ankeraktionärs, wurde mitgeteilt. Für VW, die Porsche SE und den verflochtenen Sportwagenbauer Porsche AG ging es um bis zu knapp 1,1 Prozent hoch.

Schuldenaufnahme für Finanzpakete belastet Vonovia

Im Immobiliensektor sorgt die gewaltige Schuldenaufnahme für die Finanzpakete in Deutschland jedoch für Bedenken. Vonovia wurde hier von Abstufungen durch die Analysten um circa 0,3 Prozent nach unten gezogen.

Für Aufmerksamkeit sorgten noch ProSiebenSat.1 nach einem Bloomberg-Bericht über einen näher rückenden Deal mit der US-Investmentgesellschaft General Atlantic, die über eine Wandelanleihe zum Großaktionär werden und im Gegenzug ihre Minderheitsbeteiligungen am E-Commerce-Geschäft NuCom und der ParshipMeet Group abgeben könnte. Der Aufsichtsrat war der Nachrichtenagentur zufolge am Sonntag einberufen worden, um das Geschäft zu genehmigen.

(mit Material von dpa-AFX)