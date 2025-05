Gut eine Stunde vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex Dax 0,1 Prozent höher auf 23.280 Punkte. Am Vortag hatte er sich seinem Rekord schon bis auf 87 Punkte genähert, bevor dann das Scheitern von CDU-Chef Friedrich Merz bei der Kanzlerwahl einen zwischenzeitlichen Rücksetzer ausgelöst hatte. Am Ende schaffte es Merz dann im zweiten Wahlgang. Am Mittwoch schauen die Anleger nun auf das nächste Highlight: Den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Dieser steht nach dem Börsenschluss hierzulande an.

Beobachter zeigen sich gespannt, wie die Fed auf die Forderungen von US-Präsident Donald Trump reagiert, die Zinsen zu senken. Erwartet wird, dass sie dem politischen Druck widersteht und ihre Leitzinsen nicht anpasst. Angesichts der erratischen Zollpolitik von Trump ist das Umfeld für die Geldpolitik sehr unsicher.

USA: Verluste an der Wall Street

Nach dem verhaltenen Wochenstart haben die US-Aktienmärkte auch am Dienstag ihrer jüngsten Erholungsrally Tribut gezollt und weiter nachgegeben. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,95 Prozent bei 40.829,00 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,77 Prozent auf 5.606,91 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,88 Prozent auf 19.791,35 Punkte abwärts.

Zuletzt hatte sich der Dow wieder in die Nähe seines Stands vom "Liberation Day" Anfang des Vormonats erholt - jenem Tag, an dem US-Präsident Donald Trump mit seiner beispiellosen Flut an Zöllen einen Kurseinbruch um gut 13 Prozent binnen weniger Tage ausgelöst hatte. Nun zeigen aber einige Geschäftsberichte und neue Ankündigungen, dass die Anleger das Thema Zölle noch lange nicht abhaken können.

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch leicht zugelegt. Nach der feiertagsbedingen Handelspause in Japan zu Wochenbeginn notierte in Tokio der Leitindex Nikkei-Index im späten Handel knapp in der Gewinnzone. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt rund ein halbes Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien stieg um 0,4 Prozent.

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 118,5 (108) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 810 (839) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 118 (110) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 44 (45) EUR - 'HOLD'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 54 (52) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 145 (135) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 47 (46) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 36 (39) EUR - 'BUY'

HSBC SENKT FREENET AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 36 (30) EUR

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DOUGLAS AUF 18 (28) EUR - 'BUY'

UBS HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 39 (38) EUR - 'NEUTRAL'

Redaktion onvista/dpa-AFX