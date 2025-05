Diese drei Dax-Aktien sind reif für einen Rücksetzer

Nach der jüngsten Erholungsrally im deutschen Leitindex sind einige Titel aus charttechnischer Sicht reif für einen Rücksetzer. Wir zeigen dir, welche - und wo mögliche Kursziele liegen.

Nach der imposanten Kurserholung der vergangenen vier Wochen erreichte der deutsche Leitindex Dax in den vergangenen Tagen ein überkauftes Kursniveau - es herrschte also Über-Optimismus. Heute Vormittag hätte der Index sogar fast wieder ein neues Allzeithoch markiert, bevor kräftige Gewinnmitnahmen einsetzten. Wer nun an eine neue Verkaufswelle glaubt, ist bei diesen drei Aktien mit Rückschlagspotenzial gut aufgehoben.