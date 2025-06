Dax startet über 150 Punkte höher in den Handelstag

Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Freitag weitere Gewinne ab. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax für den Dax einen 0,7 Prozent höheren Handelsstart bei 23.805 Punkten, womit der deutsche Leitindex sein Wochenplus auf fast zwei Prozent ausbauen würde.

Auf dem höher erwarteten Niveau würde der Dax über die 21-Tage-Linie steigen, aber noch knapp unter seinem Wochenhoch vom Dienstag bleiben, als ihn der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran bis auf knapp 23.813 Punkte hatte steigen lassen. Die Börsenstimmung ist seither auch in den USA wieder besser geworden.

Mittlerweile ist die Lage in Nahost etwas in den Hintergrund gerückt und auch die Ängste rund um Zollstreitigkeiten lassen die Anleger zumindest teilweise beiseite. Im Fokus stehen vielmehr wieder der Megatrend Künstliche Intelligenz, die Ausgabenziele der Nato sowie die ebenfalls milliardenschweren Infrastrukturpläne Deutschlands.

Hinzu kommt noch das Thema Geldpolitik, denn einem Pressebericht zufolge könnte US-Präsident Donald Trump schon weit vor dem Ablauf der Amtszeit von Jerome Powell eine Nachfolgeregelung für den US-Notenbankchef treffen. Unter Anlegern wurde deshalb die Vermutung geäußert, dass ein sogenannter Schatten-Vorsitzender geschaffen wird. Laut dem Devisenexperten Michael Pfister von der Commerzbank würde damit auch die Wahrscheinlichkeit früherer Zinssenkungen steigen.

USA: Im Plus

Die Stimmung am US-Aktienmarkt ist am Donnerstag gut geblieben. Nachdem der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 seine Rekordjagd am Vortag schon eröffnet hatte, war nun der marktbreite S&P 500 ganz nah an einer Bestmarke. Aus dem Handel ging der S&P 0,80 Prozent im Plus mit 6.141,02 Zählern.

Ein erneuter Rekord gelang dem technologielastigen Leitindex Nasdaq 100, der am Donnerstag 0,94 Prozent höher mit 22.447,29 Punkten über die Ziellinie ging. Die allgemeine KI-Fantasie wurde von einem optimistischen Ausblick von Micron weiter genährt. Der Dow Jones Industrial hat es auf dem Weg zu Höchstständen indes noch etwas weiter. Auch wenn der Wall-Street-Leitindex am Donnerstag 0,94 Prozent auf 43.386,84 Punkte zulegte, fehlen ihm zur Bestmarke noch rund 1.700 Punkte.

Asien: Gewinne in Tokyo

Der japanische Leitindex Nikkei 225 knüpfte am Freitag mit einem Kursplus von zuletzt 1,4 Prozent an seine Vortagesgewinne an. Treiber bleiben der KI-Megatrend sowie Hoffnungen auf eine eventuell doch schon baldige Leitzinssenkung in den USA. Die Aktienkurse in China profitierten hingegen nicht von der anderswo überwiegend guten Börsenstimmung, nachdem aktuelle Wirtschaftsdaten einen Rückgang der Gewinne von Industrieunternehmen zeigten.

Die bekommen die Folgen der US-Zölle zu spüren. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien notierte im späten Handel 0,2 Prozent im Minus und der Hongkonger Leitindex Hang Seng sank um knapp ein halbes Prozent.

Anleihen:

Devisen:

Rohöl:

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 38 (39) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 61 (62) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ATOSS SOFTWARE AUF 150 (141) EUR - 'BUY'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 82 (75) EUR - 'BUY'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 114 (108) EUR - 'HOLD'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 289 (280) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 62,50 (62) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SENKT KNORR-BREMSE AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 93 EUR

RBC SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 107 (120) EUR - 'SECTOR PERFORM'

Redaktion onvista/dpa-AFX