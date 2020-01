ANALYSE-FLASH: RBC startet Pfizer mit 'Outperform' - Ziel 46 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat Pfizer mit "Outperform" und einem Kursziel von 46 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Pfizer sei sein bevorzugter Wert unter den großen US-Pharmakonzernen, schrieb Analyst Randall Stanicky in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach den jüngsten strategischen Entscheidungen könne das Unternehmen künftig auf einer kleineren und innovativeren Basis zum Branchenführer in puncto Wachstum werden./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 16:05 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 16:05 / EST

