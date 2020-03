Anerkennung für Denodo in „Voice of the Customer“-Bericht 2020 von Gartner Peer Insights für Tools zur Informationsintegration

Der Datenvirtualisierungsanbieter erhielt von 100 % der Rezensenten eine „Bereitschaft zur Weiterempfehlung“

Denodo, der Marktführer im Bereich Datenvirtualisierung, hat heute bekannt gegeben, dass er im „Voice of the Customer“-Bericht von Gartner Peer Insights für Tools zur Informationsintegration vom 4. Dezember 2019 das einzige Produkt zur Informationsintegration hatte, das von 100 Prozent der Rezensenten weiterempfohlen wurde. Mit einer Gesamtbewertung von 4,5 aus 5 nahm Denodo den zweitbesten Rang unter den 15 teilnehmenden Anbietern im Bereich Evaluierung und Vertragswesen ein. Das Unternehmen wurde auch bei den Produktfunktionen sowie bei Integration und Bereitstellung mit 4,5 aus 5 bewertet, und im Bereich Service und Support mit 4,4 aus 5.* Die vollständige Liste der Rezensionen und Bewertungen von Benutzern, die innerhalb von zwölf Monaten bis zum 31. Oktober 2019 publiziert wurden, kann hier angezeigt werden.

Laut Gartner „umfasst der Markt für Tools zur Informationsintegration Anbieter von Softwareprodukten, die den Aufbau und die Anwendung einer Infrastruktur für den Zugriff auf und die Bereitstellung von Daten für verschiedenartige Szenarien der Informationsintegration ermöglichen. Von den Anbietern erfordert die Nachfrage nach herkömmlichen Informationsintegrationsfunktionen neben innovativen Lösungen die robuste und beständige Bereitstellung von hochentwickelten Lösungen. Ebenso müssen Tools zur Informationsintegration mit Tools für Stammdaten, Data Governance und Datenqualität interagieren und darin eingebunden werden können.“

Hier einige Beispiele von Kundenrezensionen:



„Die Technologie von Denodo ist ausgereift, stabil und zuverlässig, wobei wünschenswerte neue Funktionen vierteljährlich hinzugefügt werden. Das Preismodell ist total einfach und logisch (berechnet werden die genutzten CPU-Cores, und außer den optionalen, aber ausgezeichneten professionellen Dienstleistungen fallen keine weiteren Gebühren an).“ Die vollständige Rezension kann hier nachgelesen werden.



„Datenabstraktion, Föderation und Caching-Funktionen sind sehr gut. Die Qualität der Dialoge mit dem Vertriebs- und Supportpersonal von Denodo ist erstklassig. Die Möglichkeit der Einflussnahme auf den Entwicklungsplan des Produkts gewährleistet, dass erwünschte Funktionen/Eigenschaften umgesetzt werden.“ Die vollständige Rezension kann hier nachgelesen werden.



Denodo wurde in diesem Jahr auch zum zweiten Mal in Folge als Herausforderer im „Magic Quadrant“ 2019 von Gartner für Tools zur Informationsintegration ausgezeichnet und im Quadranten der Herausforderer (Challengers) im Hinblick auf die Vollständigkeit der Vision am besten positioniert. In dem Bericht wird festgestellt, dass „sich der Markt für Tools zur Informationsintegration weiterentwickelt und sich einer hohen Aufnahmebereitschaft erfreut“.

„Wir sind höchst erfreut darüber, von unseren Kunden so hoch bewertet zu werden, und wir glauben, dass dies die Tatsache widerspiegelt, dass unsere Endkunden mit unserem Produkt, unseren Dienstleistungen und unserem Support extrem zufrieden sind“, so Ravi Shankar, SVP und CMO von Denodo. „Wir streben stets danach, zu gewährleisten, dass unsere Datenvirtualisierungsplattform einen enormen Nutzen bringt, und wir möchten unseren Kunden für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung aufrichtig danken.“

*Gesamtbewertung und Bereitschaft zur Weiterempfehlung beruhen auf insgesamt 35 Rezensionen innerhalb eines Jahres bis zum 31. Oktober 2019; Produktfunktionen beruhen auf 35 Rezensionen; Evaluierung und Vertragswesen beruhen auf 27 Rezensionen; Integration und Bereitstellung beruhen auf 33 Rezensionen; und Service und Support beruhen auf 35 Rezensionen.

Quellen: Gartner, Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“: Data Integration Tools, Peer Contributors, 4. Dezember 2019. Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Ehtisham Zaidi, Eric Thoo, Nick Heudecker, 1. August 2019.

Über Peer Insights

Peer Insights ist eine Onlineplattform für Bewertungen und Rezensionen von IT-Software und -Services, die von IT-Profis und Entscheidungsträgern für technologische Anschaffungen verfasst und gelesen werden. Ziel ist es, IT-Führungskräften zu erkenntnisreicheren Kaufentscheidungen zu verhelfen und Technologieanbietern eine Verbesserung ihrer Produkte zu ermöglichen, indem sie objektive und unvoreingenommene Rückmeldungen von ihren Kunden erhalten. Gartner Peer Insights enthält mehr als 70.000 geprüfte Rezensionen in mehr als 200 Märkten. Weitere Informationen finden Sie auf www.gartner.com.

Erforderliche rechtliche Hinweise

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

*Die Rezensionen auf Gartner Peer Insights stehen für die subjektiven Auffassungen einzelner Endverbraucher und basieren auf deren eigenen Erfahrungen. Sie stellen nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften dar.

Über Denodo

Denodo ist der führende Anbieter im Bereich Datenvirtualisierung und bietet agile, leistungsfähige Datenintegration, Datenabstraktion und Echtzeit-Datendienste bei vielfältigsten Unternehmens-, Cloud-, Big-Data- und unstrukturierten Datenquellen zum halben Preis der herkömmlichen Konzepte an. Die Kunden von Denodo haben in allen größeren Branchen an signifikanter geschäftlicher Agilität und ROI gewonnen, indem sie schnelleren und einfacheren Zugang zu einheitlichen Geschäftsinformationen für agile BI, Big-Data-Analysen, Web-Funktionen und Cloud-Integration, Einzelansicht-Anwendungen und Datenservices von Unternehmen bekommen haben. Denodo ist gut abgesichert, profitabel und nicht börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.denodo.com oder unter den Rufnummern +1 877 556 2531 / +44 (0) 20 7869 8053.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

