BaFin News: 21 TEX / www.netkasse.com : BaFin untersagt das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an

FRANKFURT (BaFin) -

Die Gesellschaft 21 TEX ist Betreiberin der Handelsplattform www.netkasse.com für finanzielle Differenzkontrakte (Contracts for Difference - CFD), Devisen, Aktien und Kryptowährungen. In diesem Zusammenhang nimmt das Unternehmen fremde Gelder als Einlagen oder andere unbedingt rückzahlbare Gelder des Publikums an.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (26.03.2020)