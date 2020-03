BASF bleibt schwach

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 52,460 € (XETRA)

Die BASF-Aktie befindet sich seit einem Allzeithoch bei 98,80 EUR aus dem Januar 2018 in einer starken Abwärtsbewegung. Am 15. August 2019 testete der Wert die wichtige Unterstützung bei 56,01 EUR erfolgreich. Anschließend erholte er sich stark auf 72,17 EUR. Aber von dieser Erholung ist inzwischen nichts mehr übrig. Am 27. Februar kam es zu einem Tagesschlusskurs unter 56,01 EUR. Diese Marke ist so wichtig, da sie die untere Begrenzung einer großen Seitwärtsbewegung ab April 2015 darstellt. Mit dem Rückfall darunter ist aus der Seitwärtsbewegung ein riesiges Doppeltop geworden.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt 14 Tage kostenlos testen!

Nach einem Tief bei 51,84 EUR vom 02. März 2020 erholte sich der Wert etwas. Die wichtige Marke bei 56,01 EUR erreichte er aber nicht. Heute fällt er beinahe wieder auf das Tief bei 51,84 EUR zurück. Damit ist die Aktie weiter dabei, sich unter der wichtigen Marke bei 56,01 EUR zu etablieren.

Wie tief kann es gehen?

Das Chartbild der BASF-Aktie macht einen miserablen Eindruck. Einziger Hoffnungsschimmer ist, dass die Aktie stark überverkauft ist. Aber das kann in starken Trendphasen auch sehr lange anhalten. Mittelfristig kann es zu weiteren Abgaben bis zum Ziel aus dem Doppeltop bei 31,75 EUR kommen. Eine Verbesserung des Chartbildes ergäbe sich erst mit einem stabilen Anstieg über 56,01 EUR. Gelingt er, dann könnte es zu einer Erholung in Richtung 60,78 EUR oder sogar 67,24 EUR kommen.

Zusätzlich lesenswert:

BMW - Kampf um das 52Wochentief

INTUIT - Tiefer Rücksetzer wird gekauft

DEUTSCHE BANK - Aktie wird wieder in den Boden gestampft

BASF-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)