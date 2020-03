DAX: Index erhält Auftrieb seitens Politik

Die Bundesregierung hat die Bazooka herausgeholt und in der heutigen Bundes-PK ein umfangreiches Maßnahmenpaket gegen den drohenden Wirtschaftskollaps vorgestellt. Anleger nahmen diese Impulse sogleich freundlich auf und schoben den DAX sogar in den zuletzt selten gesehenen positiven Bereich an.

Dank des massiven Eingreifens des deutschen Staates und Notenbank kann der DAX-Index heute einige Hundert Punkte an Boden gut machen, steckt aber noch an der runden Kursmarke von 9.000 Punkten fest. Aus technischer Sicht könnte zwar eine größere Erholungsbewegung für die nächsten Tage anstehen, dazu müsste aber das Niveau von mindestens 9.175 Punkten nachhaltig überwunden werden. Nur hierdurch ließe sich weiteres Potenzial an rund 10.000 Punkte und die letzte dort befindliche Kurslücke ableiten. Höher als 10.279 Zähler und somit die Dezembertiefs aus 2018 wird es in einer ersten Kaufwelle jedoch nicht mehr aufwärtsgehen. Die Volatilität im aktuellen Kursbereich zwischen den Jahrestiefs von 8.255 und rund 9.000 Punkten dürfte weiter hoch bleiben, aus technischer Sicht würde für ein Verkaufssignal ein Bruch der aktuellen Jahrestiefs sprechen. In diesem Fall müssten sofortige Rücksetzer zurück auf 8.150 Punkte, darunter sogar auf das Niveau von rund 8.000 Punkten und somit die mittelfristig entscheidende Horizontalunterstützung aus den Jahren 2007 und 2013 einkalkuliert werden. Planmäßige Wirtschaftsdaten werden heute nur noch mit frischen Daten zum Volumen der EZB-Käufe von Staatsanleihen, Pfandbriefen und ABS-Papieren zu 15:45 Uhr und zu 16:00 Uhr und mit dem europaweiten Verbrauchervertrauen für den aktuellen Monat (Vorabschätzung) erwartet. Ansonsten richtet sich der Fokus weiter auf die Gegenmaßnahmen zum drohenden Wirtschaftsabschwung und die Fiskalpolitik der großen Industrienationen. DAX (Wochenschart in Punkten) Tendenz: Wichtige Chartmarken Widerstände: 9.000 // 9.064 // 9.175 // 9.432 // 9.500 // 9.690 Unterstützungen: 8.700 // 8.650 // 8.500 // 8.345 // 8.255 // 8.000 Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

