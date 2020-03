DAX: Schwache Vorstellung zu Wochenbeginn

Gestartet ist der DAX-Index etwas fester in den Handel, musste aber in den ersten Minuten dieser Woche deutliche Verluste einstecken und fiel in den Bereich von 9.600 Punkten zurück, wo sich der Index aktuell noch aufhält. Eine gewisse Tendenz lässt sich hieraus nicht ableiten, vielmehr ist dies eine Fortsetzung der vorausgegangenen Konsolidierung.

Bemerkenswert hierbei ist die Aufrechterhaltung der Unterstützung bei 9.500 Punkten. Zwar wurde diese intraday kurzzeitig unterschritten, allerdings rettete sich der DAX wieder darüber zurück. Damit wird die nun vier Tage andauernde Konsolidierungsphase unvermindert zwischen den Kursmarken von 9.500 und 10.000 Punkten fortgesetzt.

Für eine erfolgreiche Auflösung dieser bedarf es jedoch eines nachhaltigen Kurssprungs über das Niveau von jetzt 9.880 Punkten, nur so kann weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 10.371 Punkte und damit das minimale Erholungsziel am 61,8 % Fibonacci-Retracement abgeleitet werden. An dieser Stelle könnte der Index bereits wieder drehen und in eine neuerliche Verkaufswelle übergehen.

Falls nicht, bestünde darüber die Möglichkeit eines Kursanstiegs an 11.000 Punkte, höhere Notierungen werden aufgrund des von oben herbeieilenden EMA 50 bei aktuell 11.312 Zählern nur mit größter Mühe umzusetzen sein. Das Land steht still und mit ihm geht eine abwartende Haltestellung der Börsianer auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau einher.

Die meisten planmäßigen Wirtschaftsdaten für den Montag sind bereits durch, um 15:45 Uhr werden noch frische Zahlen zum Volumen der EZB-Käufe von Staatsanleihen, Pfandbriefen und ABS-Papieren erwartet. Zu 16:00 Uhr melden sich die USA mit schwebenden Hausverkäufen aus Februar zurück, zu 17:00 und 19:00 Uhr werden noch zwei Reden erwartet, einmal von Kansas Fed-Präsidentin Esther George und Dallas Fed-Präsident Robert Kaplan erwartet. Weitere Impulse sind wieder am Dienstag zu erwarten.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 9.725 // 9.880 // 10.000 // 10.174 // 10.279 // 10.364 Unterstützungen: 9.500 // 9.201 // 9.175 // 9.000 // 8.728 // 8.650

