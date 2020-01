Und wieder knapp gescheitert! Nach einer beeindruckenden Kaufwelle scheiterten die Bullen gestern am Jahreshoch 2019! Nach einer kleinen Schwäche zum Beginn des gestrigen Handels machten die Käufer bis kurz vor Feierabend keine Gefangenen mehr. In einer geradlinigen Kaufwelle stiegen die Kurse in der Spitze um ca. 200 Punkte an. Ganz knapp vor dem Jahreshoch 2019 bei 13.425,85 Punkten kam es dann kurz vor Handelsschluss doch noch zu Gewinnmitnahmen. Aber auch mit diesen blieb den Bullen immer noch ein Plus von 1,03 % und ein Schlusskurs bei 13.385,93 Punkten. Weiterlesen