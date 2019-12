DAX: Unsicherheit nimmt wieder zu

Nach der Entspannung zum Ende der vergangenen Woche zeigen sich nun erneute Unsicherheitsfaktoren, welche die Kauflust der Anleger hemmen. Zunächst sorgt Boris Johnson mit seinem Vorpreschen hinsichtlich der Ablehnung einer Verlängerung der Brexit-Übergangsphase für Unmut. So rechneten bereits vor der Wahl in Großbritannien Insider der Europäischen Union nicht damit, dass der Termin im Dezember 2020 gehalten werden kann. Mit dem Vorstoß Johnsons hat die Befürchtung, dass es doch noch zu einem ungeordneten Austritt kommen könnte, wieder merklich zugenommen.

Daneben kann man sich an der Börse immer noch nicht richtig mit dem Phase-1-Deal zwischen den USA und China anfreunden. Viele Anleger bleiben dabei skeptisch und damit zurückhaltend. Keine gute Ausgangsposition für weiter steigende Notierungen. Schließlich wird an der Börse die Zukunft gehandelt und die wird in diesen Tagen wieder unsicherer.

Last but not least überbieten sich die beiden Linksaußen-Kandidaten Bernie Sanders und Elisabeth Warren immer häufiger mit Bekenntnissen, wie man der US-Wirtschaft mehr und mehr Daumenschrauben anlegen möchte. Dabei bürokratische Hürden oder Regulierungen nur ein Teil der Maßnahmen, die bei einem Wahlsieg der beiden Kontrahenten eine sehr tiefe Spur in der konjunkturellen Entwicklung der USA hinterlassen dürften. Da mittlerweile auch offen über Fusions- und Übernahmeverbote, eine Zerschlagung von Unternehmen uns sogar noch tiefere Eingriffe des Staates in die Wirtschaft gesprochen wird, sorgt bei den Anlegern zu weiterer Unsicherheit. Genau das ist aber in der aktuellen Situation nicht hilfreich, so dass der DAX zunächst weiter aufwärts gerichtete Dynamik vermissen lassen sollte.

Aus technischer Sicht sollte dabei in den kommenden Tagen der Bereich um rund 13.050 Punkten nicht mehr unterschritten werden, da sich sonst auch das Chartbild weiter eintrübt. Nach oben hin wäre hingegen mit einem Anstieg auf ein neues Monatshoch und damit mit Notierungen über rund 13.450 Punkten wieder eine Entspannung gegeben.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.427 // 13.500 // 13.517 // 13.572 // 13.596 Unterstützungen: 13.191 // 13.073 // 13.000 // 12.954 // 12.880 // 12.800

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.