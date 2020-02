Devisen: Euro kaum verändert über 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch kaum verändert knapp über 1,09 US-Dollar gehalten. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0915 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0901 Dollar festgesetzt.

Devisenexperten der BayernLB sehen den Euro-Dollar-Handel derzeit in einer "Seitwärtstendenz". Die jüngsten politischen Entwicklungen in den USA hätten am Devisenmarkt kaum Reaktionen gezeigt. Bei den Vorwahlen der Demokraten für einen Präsidentschaftskandidaten hat der Linke Bernie Sanders im Bundesstaat New Hampshire das Rennen knapp für sich entschieden.

Im Tagesverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten. Bei den am späten Vormittag anstehenden Kennzahlen zur Industrieproduktion aus der Eurozone erwarten Analysten einen Dämpfer, nachdem zuvor bereits entsprechende Daten aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien enttäuschend ausgefallen waren.

Zu den Gewinnern am Devisenmarkt zählte der Neuseeland-Dollar, der zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Die Notenbank des Landes hatte den Leitzins in der vergangenen Nacht unverändert auf 1,0 Prozent festgelegt und vorerst keine Notwendigkeit einer Zinssenkung wegen des Coronavirus gesehen./jkr/fba