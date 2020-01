DGAP-Adhoc: CANCOM: Vorstandsvorsitzender verlässt CANCOM vorzeitig zum 31. Januar 2020 (deutsch)

CANCOM: Vorstandsvorsitzender verlässt CANCOM vorzeitig zum 31. Januar 2020

DGAP-Ad-hoc: CANCOM SE / Schlagwort(e): Personalie

08.01.2020 / 18:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

München, 8. Januar 2020 - Herr Thomas Volk hat sich heute mit dem Aufsichtsrat einvernehmlich verständigt, die CANCOM Gruppe aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die zukünftige strategische Entwicklung des Unternehmens vorzeitig zum 31. Januar 2020 zu verlassen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Volk für die geleistete Arbeit und seine Verdienste um die Gesellschaft und wünscht ihm persönlich alles Gute.

Mit Wirkung zum 1. Februar 2020 hat der Aufsichtsrat das bisherige langjährige Vorstandsmitglied Herrn Rudolf Hotter als neuen Vorstandsvorsitzenden der CANCOM SE berufen. Der Aufsichtsrat hat darüber hinaus beschlossen, die Herrn Volk zugeordneten Aufgaben nach seinem Austritt aus dem Unternehmen bis auf weiteres auf die beiden Vorstände Rudolf Hotter und Thomas Stark zu verteilen.

CANCOM SE, Erika-Mann-Straße 69, 80636 München ISIN DE0005419105

Kontakt: Sebastian Bucher, Manager Investor Relations +49 (0)89 540545193 sebastian.bucher@cancom.de

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Dr. Lothar Koniarski, Vorsitzender des Aufsichtsrats der CANCOM SE: 'Der gesamte Aufsichtsrat dankt Herrn Volk für das außerordentlich hohe Engagement und die geleistete Arbeit.'

Der neue Vorstandsvorsitzende Rudolf Hotter ist seit dem Jahr 2005 im Vorstand der CANCOM SE und seit dem als COO verantwortlich für das operative Geschäft. 'Ich bedanke mich bei Thomas Volk für die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dem Aufsichtsrat danke ich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Nach 15 Jahren Zugehörigkeit im Vorstand bei CANCOM freue ich mich, meine langjährige Erfahrung nun in der neuen Rolle als Vorstandsvorsitzender einzubringen. Mein Ziel ist es, CANCOM zusammen mit meinem Vorstandskollegen Thomas Stark in der bestehenden erfolgreichen Ausrichtung auf das Cloud Solutions sowie das IT Solutions Geschäft weiter voranzutreiben', so Hotter.

Zudem bestätigte der Vorstand der CANCOM SE noch einmal die bereits angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2019.

Über CANCOM

Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. Wir helfen unseren Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.

Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefern wir ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.

Die weltweit rund 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Slowakei, Großbritannien, Irland und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Thomas Volk (CEO), Rudolf Hotter (COO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,4 Milliarden Euro und die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDAX und MDAX (ISIN DE0005419105) notiert.

08.01.2020 CET/CEST

CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Deutschland
Telefon: +49-(0)89/54054-0
E-Mail: info@cancom.de
Internet: http://www.cancom.de

ISIN: DE0005419105

ISIN: DE0005419105
WKN: 541910
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

