init innovation in traffic systems SE: METRO Houston, Texas beabsichtigt einen Auftrag von deutlich über USD 30 Mio. an init zu erteilen

27.02.2020 / 19:03 CET/CEST

Das Board of Directors von Metropolitan Transit Authority of Harris County (METRO) hat den Vorschlag des Administration Committee angenommen, die INIT Innovations in Transportation, Inc. - eine hundertprozentige US-Tochtergesellschaft der init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) - mit der Lieferung eines ID basierten (account based) Fahrgeldmanagementsystems zu beauftragen.

METRO ist der öffentliche Nahverkehrsdienstleister, der das Stadtgebiet Houston und den Großraum Harris County in Texas bedient.

Es wird erwartet, dass der Vertrag darüber im zweiten Quartal 2020 unterzeichnet wird. Nach erfolgreichem Vertragsabschluss rechnet init mit einem Auftragswert von deutlich über USD 30 Millionen.

Kontakt: Mitteilende Person: Simone Fritz Investor Relations ir@initse.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: init innovation in traffic systems SE Käppelestraße 4-10 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 6100 0 Fax: +49 (0)721 6100 399 E-Mail: ir@initse.com Internet: www.initse.com

ISIN: DE0005759807

WKN: 575980 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 985719

