dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 27.02.2020 - 17.00 Uhr

VIRUS/ROUNDUP: Deutsche Behörden dehnen Coronavirus-Vorkehrungen weiter aus

BERLIN - Die deutschen Behörden weiten die Vorkehrungen zur Eindämmung des neuen Coronavirus aus. Für Reisende aus zusätzlichen Ländern sollen Meldepflichten und Informationsangebote kommen, wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag nach ersten Beratungen eines neu eingerichteten Krisenstabs der Bundesregierung mitteilten. An diesem Freitag soll das Gremium erneut tagen und sich mit möglichen Schutzkriterien für Großveranstaltungen wie Messen befassen. Im Blick steht auch die Verfügbarkeit von Schutzausrüstung wie Masken und Spezialanzügen.

VIRUS/Altmaier: Regierung bei Ausweitung bereit zu reagieren

BERLIN - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat im Falle einer massiven Ausweitung des Coronavirus mit Auswirkungen auf die Konjunktur ein Gegensteuern der Bundesregierung in Aussicht gestellt. Der CDU-Politiker sagte am Donnerstag in Berlin, die Bundesregierung sei in einem Stadium von Überlegungen, wie sie bei einer weiteren Verschlechterung "notfalls" reagiere. Die wirtschaftlichen Folgen müssten auf ein Mindestmaß begrenzt werden.

WHO-Chef: Coronavirus hat 'pandemisches Potenzial'

GENF - Mit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus in inzwischen mehr als 40 Ländern ist die Welt nach Meinung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an einem entscheidenden Punkt. "Dieses Virus hat pandemisches Potenzial", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag in Genf. "Wenn wir nicht die richtigen Maßnahmen treffen, kann dieses Virus außer Kontrolle geraten."

ROUNDUP 2/Nach Brexit: London droht mit Abbruch von Gesprächen im Juni

LONDON/BRÜSSEL - Die britische Regierung hat mit einem Abbruch der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zur EU gedroht, sollte sich bis Juni kein Abkommen abzeichnen. Das geht aus dem britischen Verhandlungsmandat hervor, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Beginnen sollen die Verhandlungen am Montag in Brüssel. Sollten sie scheitern, will sich London ganz auf einen Austritt ohne Anschlussabkommen nach dem Auslaufen der Übergangsphase Ende des Jahres vorbereiten.

USA: Schwebende Hausverkäufe steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe ist in den USA im Januar so stark gestiegen wie seit gut neun Jahren nicht mehr. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe seien im Vergleich zum Vormonat um 5,2 Prozent gestiegen, teilte die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um 3,0 Prozent gerechnet.

ROUNDUP: Optimismus weicht: Weniger offene Stellen auf dem Arbeitsmarkt

NÜRNBERG/MÜNCHEN - Der Optimismus auf dem Arbeitsmarkt hat einen Dämpfer erhalten. Deutsche Unternehmen sind laut zweier Studien bei der Suche nach neuen Mitarbeitern deutlich zurückhaltender geworden. Das vom Münchener Ifo-Institut erstellte Beschäftigungsbarometer fiel im Februar um 1,5 Punkte auf 98,1 Zähler, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung hervorging.

US-Wirtschaft hält solides Wachstumstempo

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal weiter solide gewachsen. Nach Angaben des Handelsministeriums vom Donnerstag wuchs die Wirtschaftsleistung der weltgrößten Volkswirtschaft auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Eine erste Schätzung von Ende Januar wurde damit bestätigt. Die Rate entspricht dem Zuwachs im dritten Quartal.

USA: Aufträge für langlebige Güter fallen weniger als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im Januar weniger als erwartet gefallen. Der Auftragseingang sank im Januar gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen deutlicheren Rückgang um 1,4 Prozent erwartet. Zudem wurde der Anstieg im Vormonat von zuvor 2,4 auf 2,9 Prozent nach oben revidiert.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestiegen. Die Zahl erhöhte sich in der vergangenen Woche um 8000 auf 219 000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 212 000 Anträgen gerechnet. Die Zahl der Vorwoche wurde leicht von 210 000 auf 211 000 revidiert.

Ifo-Institut: Vorerst bessere Stimmung bei ostdeutschen Unternehmen

DRESDEN - Nach einer Flaute zu Jahresbeginn hat sich die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft wieder leicht aufgehellt. Sowohl die Lageeinschätzungen der befragten Unternehmer als auch die jeweiligen Geschäftserwartungen hätten sich im Februar verbessert, teilte das Ifo-Institut in Dresden am Donnerstag mit. Das mache sich den Angaben zufolge bei den Industrieunternehmen bemerkbar, die sowohl ihre laufenden Geschäfte als auch die Erwartungen für die kommenden Monate deutlich positiver einschätzten. Das Bauhauptgewerbe gibt sich ebenfalls optimistisch für die nächsten sechs Monate - ebenso der Handel. Für die ostdeutschen Dienstleistungsunternehmen hingegen ging der Geschäftsklimaindex leicht zurück.

Spanien: Inflationsrate sinkt weniger als erwartet

MADRID - In Spanien ist die Inflationsrate im Februar weniger als erwartet gefallen. Der für europäische Zwecke erhobene Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) sei im Jahresvergleich um 0,9 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid laut einer ersten Schätzung mit. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 1,1 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Abschwächung auf 0,8 Prozent gerechnet.

VIRUS: Malaysia stemmt sich mit Konjunkturprogramm gegen Krise

KUALA LUMPUR - Das südostasiatische Land Malaysia will mit einem milliardenschweren Konjunkturprogramm die Folgen der Coronavirus-Krise dämpfen. Die staatliche Geldspritze habe ein Volumen von 20 Milliarden Ringgit (etwa 4,4 Mrd Euro), teilte der Chef der Übergangsregierung, Mahathir Mohamad, am Donnerstag mit. Vor allem die Tourismusbranche des Landes soll mit der Maßnahme gestützt werden.

ROUNDUP: Italiens Geschäftsklima verbessert sich vor Zuspitzung der Viruskrise

ROM - Die Stimmung in den italienischen Unternehmen hat sich im Februar überraschend verbessert. Der Indexwert für das Produzentenvertrauen sei um 0,6 Prozent auf 100,6 Punkte gestiegen, teilte das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mit. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang auf 99,4 Punkte gerechnet. Außerdem wurde der Wert für Januar leicht um 0,1 Punkte nach oben revidiert.

Eurozone: Wirtschaftsstimmung hellt sich überraschend deutlich auf

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg um 0,9 Punkte auf 103,5 Zähler, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Anstieg erwartet, aber nur auf 102,8 Punkte.

Ifo-Beschäftigungsbarometer mit stärksten Rückgang seit 2008

MÜNCHEN - Deutsche Unternehmen sind laut einer Umfrage des Ifo-Instituts bei der Suche nach neuen Mitarbeitern deutlich zurückhaltender geworden. Das vom Münchener Ifo-Institut erstellte Beschäftigungsbarometer fiel im Februar um 1,5 Punkte auf 98,1 Zähler, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung hervorging. "Der zu Jahresbeginn herrschende Optimismus auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist verflogen", kommentierten die Ifo-Experten.

Eurozone: Geldmenge wächst etwas schwächer als erwartet

FRANKFURT - In der Eurozone hat sich das Wachstum der Geldmenge im Januar weniger als erwartet beschleunigt. Die breit gefasste Geldmenge M3 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,2 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten einen etwas stärkeren Zuwachs um 5,3 Prozent erwartet.

