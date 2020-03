Effekt verpufft: Gesenkter US-Leitzins nützt Dow Jones nichts

Was die Federal Reserve konnte, kann die EZB nicht: den Leitzins senken. Der ist in Europa bereits bei null. Gebracht hat der Schritt dem Dow allerdings nichts. In Frankfurt wird der Dax zum Handelsstart im Minus erwartet.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE000EVNK013, DE0008467416,