Energieverband BDEW: Klimaschutz gibt es nicht umsonst

BERLIN (dpa-AFX) - Der Energieverband BDEW hat davor gewarnt, die Energiewende schlecht zu reden und zu sehr Rücksicht auf Vorbehalte zu nehmen. "Klimaschutz gibt es nicht umsonst", sagte Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae der Deutschen Presse-Agentur: "Es ist das gute Recht von Bürgerinitiativen, sich zu organisieren und zu äußern. Aber es ist Aufgabe von Politik und Wirtschaft, den Dialog zu suchen. Man sollte nicht jeden Populismus mitmachen."

Andreae sagte weiter: "Es ist eben keine kluge Strategie, wenn jemand sagt: Ein Atomkraftwerk will ich nicht, ein Kohlekraftwerk will ich nicht, aber ein Pumpspeicherwerk und ein Windrad will ich auch nicht. Die Energiewende ist ein gemeinsames Projekt, das nur mit Kompromissen funktioniert."

Das Zeitfenster für die Energiewende sei da. "Wenn sie vernünftig umgesetzt wird, geht die Gesellschaft auch mit. Die meisten Menschen akzeptieren und wollen Veränderungen. Man muss ihnen die Chancen der Energiewende und das bereits Erreichte aber positiv vermitteln."

Politik und Wirtschaft sollten deswegen viel positiver über die Energiewende reden, sagte Andreae. Diese sei ein großartiges Zukunftsprojekt: "Saubere, sichere und bezahlbare Energieversorgung im viertgrößten Industrieland der Welt."/hoe/DP/zb