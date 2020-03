EZB mit Notfallpaket gibt Dax Rückenwind

Jetzt geht die EZB in die Vollen: Mit einem Notfallpaket und Anleihenkäufen in Höhe von 750 Milliarden Euro will sie die Finanzmärkte beruhigen. Das könnte dem Dax heute etwas Rückenwind geben und Verluste eindämmen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048,