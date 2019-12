Hang Seng Index: Bullen konnten sich durchsetzen

Der führende Aktienindex Hongkongs Hang Seng notiert nach einem gefährlichen Kurssturz aus Anfang Dezember nun wieder deutlich positiver, kommt aber an einer entscheidenden Hürde aus Anfang November zunächst nicht weiter. Trotzdem konnte der Ausbruch aus dem vorherigen Abwärtstrendkanal mit Mühe und Not verteidigt werden, dass auf weitere Kursgewinne schließen lässt.

Insbesondere das lange ersehnte Handelsabkommen zwischen den USA und China gab dem Barometer deutlichen Auftrieb und trieb die Kurse an rund 28.000 Punkte voran. Aber erst oberhalb dieses Niveaus dürften weitere tausend Punkte Kursgewinn anstehen, darüber könnten sogar noch einmal die Jahreshochs aus dem zweiten Quartal bei 30.280 Zählern Anfang kommendes Jahres angesteuert werden.

Kurzfristige Rücksetzer dürfen jedoch ebenso wenig ausgeschlossen werden, diese hätten Platz bis zum 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei aktuell 27.300 Punkten. Aus technischer Sicht wäre sogar ein Rückläufer an die größere Unterstützung um 26.535 Punkten und somit den EMA 200 (rote Linie) vorstellbar. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil sonst ein Wiedereintauchen in den vorherigen Abwärtstrend drohen würde und weitere Verluste in den Bereich des Doppeltiefs um 24.540 Punkten forcieren sollte.

Solange allerdings die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 Auftrieb verleihen, könnte sich auf mittelfristiger Sicht eine größere Bodenbildung im Bereich von 24.540 Punkten durchsetzen und bei weiter positiven Wirtschaftsnachrichten Kursgewinne an die Jahreshöchststände aus Anfang 2018 bei 33.484 Punkten erlauben zu vollziehen.

Hang Seng (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 28.000 // 28.588 // 29.007 // 30.280 // 31.000 // 31.521 Unterstützungen: 27.301 // 27.000 // 26.535 // 26.000 // 25.521 // 24.899

