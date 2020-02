Ingram Micro verstärkt operatives Geschäft in Lateinamerika weiter, um Kunden und Partnern noch mehr nachhaltigen Nutzen zu bieten

Das Unternehmen Ingram Micro Inc. hat heute bekannt gegeben, dass es sein Engagement als Partner der Wahl in Lateinamerika (LATAM) mit weiteren Investitionen in der gesamten Region fortsetzt, die darauf abzielen, einen noch nachhaltigeren geschäftlichen Nutzen für seine Vertriebspartner und Kunden zu schaffen.

„Wir investieren weiterhin in unsere LATAM-Organisation, um unsere Vertriebspartner und Kunden noch besser zu unterstützen und sie in die Lage zu versetzen, Erfolge auf eine Art und Weise zu erzielen und zu steigern, die sie nie für möglich gehalten hätten“, sagte Daniela Rosa, Executive Director und Chief Country Executive für Export bei Ingram Micro.

Um den Erfolg des LATAM-Geschäfts zu fördern, integriert Ingram Micro noch mehr Vertriebs-, Fach- und Finanzressourcen in die Region und erweitert gleichzeitig das Team für fortschrittliche Lösungen in der Zentrale in Miami. In den letzten sechs Monaten hat Ingram Micro LATAM mehr als 40 Führungskräfte in der gesamten Region hinzugewonnen, die den Auftrag haben, bei der Entwicklung und Bereitstellung von Programmen für ein wachsendes Portfolio an gefragten, hochwertigen Lösungen in den Bereichen Cloud, Cybersicherheit, Rechenzentren und Internet der Dinge sowie für professionelle Dienstleistungen und Schulungen zu helfen.

Im Rahmen dieses fortlaufenden Engagements kündigte das Unternehmen Anfang Jahr ein neues Kompetenzzentrum in Mexiko-Stadt an. Das neue Kompetenzzentrum bietet spezialisierte Schulungen, Pre- und Post-Sales-Dienste, Support, Lösungsarchitektur und Beratung für das gesamte Ökosystem der Vertriebspartner und Kunden von Ingram Micro in LATAM und hat die Markenzertifizierungen erhalten, die für die Anforderungen des aktuellen Marktes erforderlich sind.

Darüber hinaus wurde das Lager von Ingram Micro in Miami kürzlich als Freihandelszone zertifiziert. Die neue Zertifizierung bringt größere Vorteile für das gesamte Channel-Ökosystem von Ingram Micro LATAM.

„Ingram Micro LATAM wird jedes Jahr stärker und wird weiterhin die Erwartungen übertreffen, indem es die geschäftlichen Anforderungen unserer Partner, Kunden und Mitglieder vorwegnimmt, ihnen zuhört und auf sie reagiert“, sagte Rosa. „Wir sind stolz darauf, ein unverzichtbarer Geschäftspartner des Vertriebskanals zu sein, und wir sind entschlossen, weiterhin in unseren gemeinsamen Erfolg zu investieren.“

Über Ingram Micro

Ingram Micro hilft Unternehmen, die Verheißungen der Technologie zu verwirklichen. Die Firma bietet ein volles Spektrum an globalen Technologie- und Lieferkettenleistungen für Unternehmen rund um die Welt. Tiefgehende Fachkompetenz in Technologielösungen, Mobilität, Cloud und Lieferkettenlösungen lassen die Geschäftspartner effizient und erfolgreich in den von ihnen belieferten Märkten tätig werden. Einmalige Agilität, tiefgehende Markteinblicke und Vertrauen sowie Zuverlässigkeit, die von seit Jahrzehnten bewährten Beziehungen herrühren, heben Ingram Micro von anderen ab. Finden Sie heraus, wie Ingram Micro auch Ihnen helfen kann, die Verheißungen der Technologie zu verwirklichen. Mehr finden Sie unter www.ingrammicro.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200211006153/de/

Marie Rourke

WhiteFox Marketing Inc.

marie@whitefoxpr.com