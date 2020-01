Irak - Iran informierte uns über Raketenangriffe auf US-Truppen

Bagdad (Reuters) - Iraks Ministerpräsident Adel Abdul Mahdi wurde nach Angaben seines Sprechers zeitnah vom Iran über die Raketenangriffe auf US-Truppen informiert.

Mahdi habe kurz nach Mitternacht eine mündliche Botschaft des Iran erhalten, wonach die angedrohte Vergeltungsaktion für die Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani entweder unmittelbar bevorstehe oder bereits begonnen habe, teilte der Sprecher am Mittwoch mit. Der Iran habe Mahdi gesagt, er nehme nur Standorte ins Visier, an denen sich US-Truppen aufhielten. Die genauen Zielorte seien nicht genannt worden. Parallel habe Mahdi einen Anruf der USA erhalten, während Raketen auf den amerikanischen Flügel des Stützpunkts Ain al-Assad und auf die Militärbasis in Erbil niedergegangen seien.

Mahdi warnte, die gefährliche Krise drohe zu einem umfassenden Krieg im Irak, der Region und der Welt zu werden. Er lehne jegliche Verstöße gegen die irakische Souveränität und Angriffe auf dem Boden seines Landes ab. Mahdi rief alle Beteiligten dazu auf, sich zurückzuhalten und den irakischen Staat zu respektieren. Er habe die irakischen Truppen umgehend informiert, nachdem er von den Angriffen gehört habe. Berichte über Opfer unter der irakischen Armee oder der von den USA angeführten Militärallianz seien nicht eingegangen. Man verfolge die Lage und unternehme die nötigen Telefonate, um die Krise im Zaum zu halten.