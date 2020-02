Jefferies belässt Rolls-Royce auf 'Buy' - Ziel 1100 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1100 Pence belassen. Der operative Gewinn und der Free Cashflow lägen sowohl deutlich über seinen Annahmen als auch über den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf den Free Cashflow im laufenden Jahr stehe unter dem Vorbehalt möglicherweise größerer Belastungen durch den neuartigen Coronavirus. Hierauf müsse man ein Auge haben./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 02:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2020 / 02:06 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.